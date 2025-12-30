Hong Kong sfida il mercato con 6 IPO e $900 milioni di dollari in un giorno





La spinta data da questi debutti è significativa per il futuro del mercato. Tali risultati riflettono una ritrovata fiducia degli investitori, che guardano con ottimismo alla crescita trainata dalle nuove tecnologie. È un ottimismo sostenuto tanto dai recenti cambiamenti normativi quanto da una robusta liquidità. Questo slancio potrebbe benissimo dettare il ritmo per il mercato azionario Asia 2026, rafforzando la posizione della città come piattaforma di quotazione essenziale a livello globale. I dati LSEG evidenziano una crescita esponenziale: nel 2025, le offerte azionarie totali a Hong Kong, incluse le IPO e le vendite di azioni successive, hanno raggiunto circa 75 miliardi di dollari USA. Questo ammontare è più che triplicato rispetto al 2024 e rappresenta il valore più alto registrato dal 2021. La performance delle aziende neoquotate ha superato le aspettative. Solo una delle sei società debuttanti ha aperto in parità, mentre le altre hanno registrato aumenti sostenuti, mantenendo i guadagni per tutta la sessione senza oscillazioni drammatiche. Il 2025 è stato l’anno migliore per le IPO sin da quando il tentativo di quotazione di Ant è stato ritirato.



Ci sono stati diversi fattori che hanno contribuito a risollevare il sentiment degli investitori. Uno di questi è stato il boom dei margini di prestito. Le quotazioni di successo, come quelle di Mixue e CATL, hanno dato ulteriore fiducia. Inoltre, i cambiamenti nelle regole di allocazione introdotti ad agosto, che hanno limitato l'eccessivo fervore della vendita al dettaglio, hanno aiutato a stabilizzare il mercato e a renderlo più razionale e accessibile per il B2B. Il settore tecnologico, in particolare quello legato all’AI, ha guidato le migliori performance. La Resa IPO aziende cinesi è stata eccellente, specialmente per le imprese più innovative. Ecco le performance registrate dai debuttanti:

- InSilico Medicine Cayman TopCo, una società di scoperta farmaceutica basata sull'AI generativa, ha aperto con un balzo di circa il 45%;

- Beijing 51WORLD Digital Twin Technology, attiva nel software, ha iniziato con un aumento di quasi il 15%;

- USAS Building System, un produttore di strutture industriali in acciaio, è salito di oltre il 15% all'apertura;

- Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group, un marchio di skincare premium, ha registrato un aumento del 9%;

- Shenzhen Xunce Technology e OneRobotics hanno aperto in linea con il prezzo di IPO.



L'atmosfera di mercato rimane solida, avvicinandosi alla fine dell'anno. Non ci sono segnali di un rallentamento o di un disinteresse da parte degli investitori, anzi, gli operatori si dimostrano cauti ma razionali. Il prossimo grande evento da monitorare sarà il debutto di Shanghai Biren Technology, previsto per il 2 gennaio, la cui performance è attesa come un possibile indicatore per l'andamento del 2026. Il Finanziamento AI e deep tech continua a essere al centro dell'attenzione. Martedì, mentre le sei aziende debuttavano, altre tre società cinesi hanno lanciato le loro vendite di azioni a Hong Kong, aggiungendo oltre 9 miliardi di dollari di Hong Kong alla ricca pipeline di IPO della città. Tra queste future quotazioni spiccano importanti attori della tecnologia avanzata:

- Knowledge Atlas Technology Joint Stock Co, nota come Zhipu AI, sta commercializzando 37,42 milioni di azioni H a 116,20 dollari di Hong Kong ciascuna per raccogliere 4,35 miliardi di dollari di Hong Kong;

- La casa produttrice di chip Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor offre 25,4 milioni di azioni a 144,60 dollari di Hong Kong per ottenere proventi per 3,67 miliardi di dollari di Hong Kong;

- Shenzhen Edge Medical, specializzata in robotica chirurgica, prevede di vendere 27,72 milioni di azioni a 43,24 dollari di Hong Kong ciascuna, raccogliendo circa 1,2 miliardi di dollari di Hong Kong.



Tutte e tre le società sono programmate per debuttare l'8 gennaio. Questa combinazione di sei debutti di successo e tre nuovi lanci di alto profilo sottolinea chiaramente la rinascita di Hong Kong come polo di quotazione. Con più di 300 aziende che hanno già presentato domanda di quotazione, è evidente che questo eccellente momento durerà nel 2026, offrendo nuove e importanti opportunità di investimento per il settore B2B che cerca un accesso privilegiato al mercato asiatico e a promettenti imprese cinesi.