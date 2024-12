Tecnologia: il 2025 sarà l'anno della svolta per le posizioni lavorative?

Le aree che offriranno maggiori opportunità di lavoro sono quelle legate all’intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla scienza dei dati. Le aziende hanno bisogno di professionisti capaci di adattarsi a un mercato in continua evoluzione.

Quali sono i professionisti più richiesti? Ingegneri specializzati in AI e machine learning, data analyst e data scientist, e analisti di cybersecurity. Questi ruoli avranno un'alta domanda e anche salari competitivi, nonostante un mercato del lavoro generale non particolarmente brillante.

Gli ingegneri specializzati in AI e machine learning progettano sistemi che permettono alle macchine di imparare dai dati e prendere decisioni. Le loro attività includono la creazione di modelli predittivi e l'ottimizzazione di processi automatici.

In Italia, uno stipendio medio varia dai 40.000 ai 50.000 euro per i profili junior, fino a 70.000 euro per i più esperti.

I data analyst raccolgono e interpretano grandi quantità di dati per aiutare le aziende nelle decisioni. I data scientist, invece, sviluppano modelli statistici per prevedere trend futuri e risolvere problemi complessi. La retribuzione media in Italia oscilla tra i 40.000 e i 65.000 euro, a seconda dell'esperienza.

Gli analisti di cybersecurity hanno il compito di proteggere i sistemi informatici aziendali da attacchi e minacce. Monitorano attività sospette, analizzano le vulnerabilità e implementano misure di sicurezza. Un professionista di questo tipo guadagna mediamente 28.000 euro lordi all'anno all'inizio della carriera, cifra che può salire a circa 37.000 euro con l'esperienza.

Il 2025 potrebbe dunque rappresentare un anno chiave per chi cerca lavoro nel settore tech, con numerose opportunità in diverse aree e retribuzioni interessanti.