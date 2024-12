Nuovi pericoli digitali: Cosa ci riserva il 2025?

000 commenti confermano la loro popolarità. Il riutilizzo delle password è un problema enorme. Se un hacker ottiene le tue credenziali, può accedere a molti account, causando frodi e furti d'identità. Warmenhoven prevede un aumento di queste attività nel 2025.

Case intelligenti nel mirino

Le vulnerabilità dei dispositivi per la casa intelligente sono un altro tema caldo, con quasi 21.000 commenti. L'IoT Security Landscape Report 2024 ha registrato miliardi di incidenti di sicurezza. Le reti domestiche subiscono in media più di 10 attacchi al giorno. Gli hacker prendono di mira di tutto, dalle telecamere di sicurezza ai frigoriferi, esponendo dati personali e permettendo attacchi più ampi.

Il furto di identità, sempre un affare

Le discussioni sulla frode sono frequenti nei forum del dark web. Il furto di identità è particolarmente redditizio per i criminali.

Le tecniche si fanno più sofisticate. Si parla di frode d'identità sintetica, che unisce dati reali e falsi, a volte con l'uso di deepfake. Un'altra tendenza è il furto d'identità inverso, dove si usa l'identità di qualcun altro per vivere la sua vita, non solo per guadagnare denaro.

Disinformazione: un nuovo "servizio"

Il World Economic Forum ha identificato la disinformazione generata dall'AI come un grave rischio globale. Il dark web è pieno di tattiche per diffondere bugie, come account falsi sui social media. Warmenhoven prevede che la disinformazione come servizio diventerà una minaccia seria nel 2025. Questo tipo di servizio permette di creare e diffondere notizie false in modo mirato, manipolando gli algoritmi dei social media.

L'ingegneria sociale con l'aiuto dell'AI

L'ingegneria sociale, ovvero la manipolazione delle persone per ottenere informazioni, sta diventando sempre più sofisticata grazie all'AI.

Nei forum si trovano suggerimenti e tutorial su come sfruttare questa tecnica per creare email di phishing efficaci. Inoltre, l'AI viene usata per trovare le vulnerabilità delle aziende, rendendole più facili da attaccare. Un esempio è la "manipolazione e sfruttamento dell'azienda", dove si ingannano i dipendenti per ottenere rimborsi o sostituzioni.