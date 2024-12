Mercati globali: cosa ci aspetta nel nuovo anno secondo Pictet AM

Il risultato? Danni economici notevoli per gli Stati Uniti e per l'economia globale.

Le stime indicano un debito pubblico statunitense al 100% del PIL, destinato a salire al 143% in dieci anni con le politiche di Trump. Il deficit americano è già elevato, al 6% del PIL, ma potrebbe raggiungere il 9%. Questo scenario potrebbe innescare una recessione (probabilità del 15%), uno shock inflazionistico (probabilità del 25%) o una guerra commerciale a causa dei dazi. Lo scenario più probabile (40%), secondo Pictet, è un'implementazione parziale delle politiche di Trump, con tagli fiscali che bilanciano gli effetti negativi dei dazi, permettendo all'economia di crescere e all'inflazione di scendere. Lo scenario migliore (20%) vedrebbe un'economia in crescita sopra la media, un'inflazione sotto controllo e politiche monetarie accomodanti da parte della FED, la banca centrale americana.

"Gli investitori hanno ampiamente prezzato un Trump 'buono'," afferma Pictet, evidenziando un potenziale rischio sottovalutato.

Prospettive per il 2025

Nonostante le incertezze, si prevede una crescita globale stabile intorno al 2,8% nel 2025, in linea con la tendenza degli anni passati. L'inflazione continuerà a calare, anche se difficilmente le banche centrali raggiungeranno l'obiettivo del 2%. Ci si aspetta un miglioramento per Europa e Cina, con una seconda parte dell'anno più positiva. L'allentamento monetario delle banche centrali dovrebbe sostenere gli asset rischiosi. La FED potrebbe tagliare i tassi meno di quanto il mercato si aspetta, ma la BCE potrebbe essere più accomodante.

Un aumento della liquidità, grazie alla politica monetaria, potrebbe sostenere le valutazioni degli asset.

Due grandi rischi da non sottovalutare sono una guerra commerciale globale e un aumento dei rendimenti obbligazionari, con i Treasury USA a 10 anni che potrebbero superare il 5%.

Sul fronte geopolitico, le tensioni restano alte, ma si intravedono possibili miglioramenti. Si parla di possibili accordi di pace in Ucraina e di una minore probabilità di un'escalation della crisi tra Cina e Taiwan. "Riteniamo più probabile un miglioramento delle condizioni piuttosto che un peggioramento," sottolinea l'analisi di Pictet.

La Cina, nonostante le difficoltà economiche, potrebbe beneficiare di misure di sostegno e di un ampio mercato interno per compensare eventuali dazi. L'Europa, con Germania in recessione e incertezze politiche, dovrebbe avere margini di manovra per la BCE per tagliare i tassi di interesse.



Il Regno Unito potrebbe affrontare una fase di stagflazione, ma il suo settore dei servizi potrebbe essere meno esposto ai dazi.

Azioni: supremazia statunitense

Nel 2025, i mercati azionari potrebbero mostrare resilienza, con una crescita degli utili aziendali che si tradurrebbe in rendimenti positivi per gli investitori. Tuttavia, ci si aspetta che la performance provenga soprattutto dagli utili, dato che i margini per un'ulteriore espansione dei multipli azionari sono ridotti. La previsione è un aumento degli utili globali per azione di circa il 7%, inferiore alle stime degli analisti. I principali rischi per le azioni sono una possibile recessione o una stagflazione, dovute a guerre commerciali o a politiche monetarie restrittive.

Le azioni statunitensi potrebbero sovraperformare le altre, grazie a una crescita economica più rapida e all'innovazione tecnologica, soprattutto nell'AI.



I tagli fiscali di Trump potrebbero dare un ulteriore impulso, anche se controbilanciati dai dazi commerciali e dalle restrizioni sull'immigrazione. L'Eurozona, al contrario, potrebbe essere più debole a causa della crescita lenta e delle incertezze politiche. In Giappone ci si aspetta una ripresa della crescita, ma con alcune incertezze legate all'aumento dei tassi da parte della Bank of Japan. I mercati emergenti potrebbero beneficiare dell'allentamento monetario globale, ma sono anche esposti ai rischi commerciali. La Cina potrebbe mostrare una performance in linea con quella globale, ma con maggiore volatilità.

Settori: banche, utility e telecomunicazioni

Tra i settori, le banche, i servizi di pubblica utilità e le comunicazioni potrebbero avere il potenziale migliore. Le banche potrebbero beneficiare di una forte crescita del credito e valutazioni interessanti.



Le utility potrebbero essere favorite dal calo dei rendimenti obbligazionari e dalla domanda di elettricità. I servizi di comunicazione potrebbero beneficiare della crescita secolare dell'AI e della digitalizzazione.

Reddito fisso e valute: Regno Unito protagonista

Il reddito fisso potrebbe non offrire rendimenti elevatissimi, ma ci saranno comunque opportunità per ottenere performance adeguate all'inflazione. Si prevede un leggero calo dei rendimenti dei Treasury USA e un taglio dei tassi da parte della FED. I rendimenti reali potrebbero rimanere positivi. Le obbligazioni del Regno Unito potrebbero beneficiare di una prospettiva inflazionistica più favorevole e di possibili tagli dei tassi da parte della Bank of England. Le obbligazioni dei mercati emergenti potrebbero continuare a offrire rendimenti interessanti.



Il credito a medio termine potrebbe essere un buon investimento, con un rischio di insolvenza basso e in calo.

Sul fronte valutario, il dollaro potrebbe rafforzarsi nel breve termine, ma si avvicina a un picco e a un potenziale calo nel lungo periodo. Lo yen potrebbe essere il principale beneficiario di questo calo. L'oro resta un'utile copertura contro l'inflazione, i rischi geopolitici e l'imprevedibilità della presidenza Trump.

In sintesi, il 2025 si prospetta come un anno di sfide ma anche di opportunità per i mercati finanziari. La chiave sarà monitorare attentamente le politiche di Trump, le decisioni delle banche centrali e gli sviluppi geopolitici, senza dimenticare di considerare attentamente tutti i fattori che possono influenzare le performance di diversi settori e aree geografiche.