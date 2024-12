Le chiusure delle Borse europee di oggi: mercati divisi, risultati a confronto

Al contrario, Parigi ha subito un calo del 2,5%, il peggiore dal periodo della crisi dell'Eurozona di oltre un decennio fa. Milano ha tratto vantaggio soprattutto dalla crescita del settore bancario. Banca Monte dei Paschi di Siena e Bper, ad esempio, hanno visto i loro titoli salire rispettivamente del 2% e dello 0,99%. Anche le aziende del settore energetico hanno contribuito al buon andamento del mercato, con Eni che è salita dello 0,91% e Hera dello 0,88%. Lo spread tra i titoli di stato italiani Btp e quelli tedeschi Bund si è attestato a 116 punti, con il rendimento dei Btp fermo al 3,52%. Francoforte ha chiuso l'anno con un forte guadagno del 19%, dimostrandosi la miglior Borsa in Europa, nonostante un leggero calo dello 0,38% nell'ultima giornata. Londra ha registrato una diminuzione dello 0,5%, chiudendo l'anno con una performance più contenuta rispetto ad altre Borse europee.

Il 2024 è stato un anno speciale per il settore bancario europeo. L'indice Euro Stoxx Banks ha raggiunto il livello più alto dal 2010, con una crescita del 20%. UniCredit si è distinta come la banca con la miglior performance, con un rialzo del 50%, seguita da Intesa Sanpaolo (+40%) e Deutsche Bank (+30%). Euronext, il principale operatore di Borsa in Europa, ha registrato 53 nuove quotazioni e una raccolta di 3,9 miliardi di euro di nuovo capitale, un aumento del 55% rispetto al 2023. “È stato un anno eccezionale per il mercato dei capitali”, hanno affermato i responsabili, questo dimostra un forte interesse da parte delle aziende a quotarsi in Borsa. Il mercato ha anche raggiunto un record storico per le emissioni di obbligazioni, con oltre 14.700 nuovi strumenti di debito quotati. Gli investitori guardano ora al 2025, prestando attenzione alle politiche delle banche centrali e all'insediamento della nuova amministrazione negli Stati Uniti.

Si prevede che le banche continueranno a beneficiare della crescita dei prestiti, specialmente nelle economie più deboli d'Europa.

