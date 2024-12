Investimento in Comau: cosa cambia con la maggioranza di One Equity Partners





Un importante cambiamento si è verificato nel panorama dell'automazione industriale: il fondo di investimento One Equity Partners (OEP) ha acquisito la maggioranza di Comau S.p.A., azienda specializzata in robotica e automazione. Stellantis, precedentemente proprietaria di Comau, mantiene una quota di minoranza, segnalando un coinvolgimento attivo nel futuro della società. Questa operazione segna una nuova fase per Comau, che punta a espandersi ulteriormente nel mercato globale.

Comau, con oltre cinquant'anni di esperienza, è nota per la sua capacità di innovare e adattarsi alle esigenze del mercato.



Secondo quanto comunicato, la guida dell'azienda resterà affidata all'Executive Chairman Alessandro Nasi e al Chief Executive Officer Pietro Gorlier. Anche il Comitato Esecutivo manterrà le sue attuali responsabilità, garantendo continuità nella gestione aziendale. Ante Kusurin, Partner di OEP, ha sottolineato il potenziale di crescita di Comau, definendola un'azienda leader nel suo settore. OEP intende supportare l'espansione di Comau, avvalendosi della sua esperienza nel settore e di un programma operativo consolidato. “OEP è ben posizionata per contribuire a guidare la prossima fase di crescita di Comau come società indipendente", ha affermato Kusurin. Pietro Gorlier, CEO di Comau, ha evidenziato come l'azienda abbia saputo evolvere, sviluppando soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

“Il completamento di questa operazione rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di crescita di Comau”, ha commentato. Gorlier ha poi aggiunto che il supporto di OEP permetterà a Comau di sfruttare la crescente domanda di automazione, senza però dimenticare le sue radici italiane. John Elkann, Chairman di Stellantis, ha ringraziato i dipendenti di Comau per il loro contributo e si è detto fiducioso che la nuova proprietà fornirà a Comau la leadership, la strategia e l'organizzazione necessarie per una crescita sostenibile e di valore. L'operazione di acquisizione rappresenta un passaggio cruciale per Comau, che si appresta a giocare un ruolo sempre più importante nel mercato dell'automazione industriale.

