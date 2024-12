Fiere italiane: numeri record e sfide per il futuro

La superficie totale venduta per l’esposizione ha raggiunto i 10,4 milioni di metri quadrati, un +7% rispetto all'anno precedente, con quasi 140.000 espositori, di cui 23.000 provenienti dall'estero. Maurizio Danese, presidente di AEFI, ha sottolineato che questi numeri confermano il valore strategico delle fiere per l'export italiano e la loro capacità di creare valore economico sul territorio. Si stima che le fiere generino circa 22,5 miliardi di euro l’anno, con un valore aggiunto di 10,6 miliardi di euro, pari allo 0,7% del PIL italiano.

“Per essere ulteriormente efficaci”, ha dichiarato Danese, “è necessario attivare una collaborazione pubblico-privata per promuovere le nostre manifestazioni all'estero. I nostri concorrenti internazionali stanno già adottando strategie simili e sarebbe un'occasione persa se il Made in Italy non avesse un canale dedicato per l'internazionalizzazione con eventi proprietari nelle aree strategiche del mondo”.



Il calendario fieristico per il 2025, aggiornato dal Coordinamento interregionale fiere al 15 ottobre, prevede 261 rassegne internazionali e 205 nazionali, oltre a 400 fiere locali e regionali. L’AEFI rappresenta il sistema fieristico nazionale e raggruppa 20 organizzatori e 40 quartieri fieristici, in cui si svolge il 96% delle manifestazioni internazionali.

In sintesi, il settore fieristico italiano continua a crescere, ma deve affrontare nuove sfide per competere a livello internazionale. La partnership tra pubblico e privato è essenziale per rafforzare la presenza delle fiere italiane all'estero e valorizzare il Made in Italy.

AEFI: Associazione Esposizioni e Fiere Italiane.