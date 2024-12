Europa: dove si nascondono le migliori opportunità per investire nel 2025 secondo UBP

Negli ultimi dieci anni, chi ha investito in queste regioni ha ottenuto risultati migliori rispetto alla Germania. La Scandinavia ha registrato una crescita annua del 6,8% e la Svizzera del 7,9%, contro il 4,7% della Germania.

Il rendimento medio del capitale proprio è stato del 14-16% per le aziende scandinave e svizzere, rispetto all'11,7% delle imprese tedesche. Svizzera e Scandinavia offrono opportunità in settori in forte crescita, a differenza della Germania. Un altro settore interessante è quello della difesa europea, in ripresa dopo il rallentamento delle vendite industriali alla Cina.

Gli investitori che puntano alla ripresa europea del 2025 dovrebbero guardare oltre il cuore tradizionale del continente. A causa dei vincoli di bilancio, il sostegno fiscale sarà limitato.

Il Regno Unito, ad esempio, potrebbe beneficiare di un nuovo ciclo di investimenti interni.

Alcuni titoli finanziari europei potrebbero trarre vantaggio dalla ripresa ciclica. Le banche, con valutazioni simili a quelle della crisi del 2011-12 e della pandemia del 2020, appaiono ben posizionate. Le compagnie assicurative offrono dividendi del 5%, sostenuti da una forte attività commerciale.

Il 2025 sarà un anno cruciale. Gli investitori potrebbero voler evitare le turbolenze politiche nel cuore dell'Europa. Invece, Svizzera, Scandinavia, il settore della difesa e la finanza offrono interessanti prospettive di crescita, innovazione e ripresa ciclica. «gli investitori dovrebbero guardare oltre il cuore tradizionale dell'Europa», ha affermato Lok.