Energia, bollette in salita: cosa succederà nel 2025? Un aumento medio di quasi 300 euro!

Questo incremento dell'11% è basato sull'analisi degli indici PSV e PUN degli ultimi 12 mesi, confrontati con le previsioni dell’European Energy Exchange (EEX) per i successivi 12, mantenendo costanti i consumi e altre spese in bolletta.

Il PUN, ovvero il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, è previsto in aumento del 30%, passando da 0,11 €/kWh a 0,14 €/kWh. Il PSV, punto di riferimento per il prezzo del gas all'ingrosso, salirà del 28%, da 0,38 €/smc a 0,48 €/smc. L'incremento maggiore si vedrà sulla bolletta del gas, con una spesa annuale che passerà da 1.744 a 1.920 euro (+176 euro). La bolletta dell'elettricità, invece, passerà da 826 a 921 euro, con un aumento di 96 euro.

Gli esperti di Facile.it hanno sottolineato che a dicembre i costi delle materie prime sono aumentati molto e le proiezioni indicano che i prezzi rimarranno elevati rispetto al 2024.

“È una brutta notizia, soprattutto per le famiglie con tariffe indicizzate”, hanno dichiarato, consigliando di “valutare offerte a prezzo bloccato nel mercato libero per proteggersi dai futuri aumenti.”.

Come confrontare la propria offerta?

Per capire quanto si sta pagando, è necessario consultare la “bolletta di dettaglio”, che riporta tutte le caratteristiche dell'offerta. In questo documento, nella sezione "spesa per la materia energia", si trovano due componenti: una quota fissa, un importo che si paga ogni mese indipendentemente dai consumi, e una quota legata ai consumi, che dipende da quanta energia si utilizza.

Questi valori sono fondamentali per confrontare la propria offerta con altre disponibili. Bisogna prestare attenzione a richiedere sempre sia il costo della quota fissa, sia quello della quota legata ai consumi.

Una volta ottenuti questi dati, si può valutare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, tenendo conto dei propri consumi e abitudini di utilizzo. Ad esempio, le famiglie che consumano molta energia dovrebbero concentrarsi sul costo della quota legata ai consumi, mentre chi consuma poco dovrebbe valutare la quota fissa.

In sintesi, l'aumento previsto dei costi energetici rende essenziale esaminare attentamente le proprie tariffe e valutare alternative sul mercato libero, cercando, se possibile, offerte a prezzo bloccato per proteggersi dai futuri rincari.