Arriva in Italia anche la settima rata, da 18,25 miliardi, del PNRR

La Corte dei Conti aveva già evidenziato che, a fine ottobre, 11 dei 67 obiettivi erano stati completati. Questi risultati includono la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, con il passaggio al cloud di almeno un servizio in 206 enti. Un altro traguardo importante è la riduzione del 95% dei casi civili in arretrato nei tribunali di secondo grado, risalenti al 2019.

Altri successi includono l'assegnazione dei contratti per importanti progetti infrastrutturali come il Terna Tyrrhenian Link, un collegamento elettrico tra Sicilia e Campania, e il SA.CO.I.3 in Sardegna e Toscana. Inoltre, è stata completata l'identificazione delle misure per il ripristino dei corsi d'acqua e il restauro degli edifici pubblici nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Per quest'ultimo punto, si attende ancora la nomina di un commissario straordinario.

La richiesta di pagamento è solo l'inizio di un processo di verifica da parte dell'Unione Europea. Questo controllo, noto come "assessment", richiederà diversi mesi. L'Italia ha ricevuto finora 122 miliardi di euro, pari al 63% del totale del Pnrr, che ammonta a 194,4 miliardi. Con questa nuova rata, si prevede che nel 2025 l'Italia arriverà a 140,25 miliardi. Il completamento della sesta rata, legata a 39 obiettivi, è avvenuto il 23 dicembre, lo stesso giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che contiene le modifiche per ottenere la settima rata.

Il Pnrr è destinato a subire una nuova revisione, annunciata dal ministro Foti. Questa revisione, prevista per febbraio, potrebbe permettere di rivedere gli obiettivi considerati impossibili da raggiungere entro il 2026. Il Governo italiano intende rimodulare gli obiettivi in difficoltà, secondo le intenzioni del ministro Foti.

I lavori inizieranno con una cabina di regia a gennaio, usando il metodo già utilizzato in passato da Fitto.

Questa nuova fase però si presenta più complessa rispetto alla precedente revisione, che richiese un lungo negoziato con la Commissione europea. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva chiesto una proroga dei Piani di ripresa e resilienza oltre il 2026, ma per ora non ci sono state decisioni ufficiali da Bruxelles.