Affari in crescita: il settore tech italiano sfida l'Europa nelle fusioni e acquisizioni

230 deal. Nonostante una lieve flessione (-8,5%) nel numero di operazioni, l'attività si è mantenuta vivace. In totale le operazioni di M&A in Europa ammontano a 545 miliardi di euro, in aumento del 41,5% rispetto al 2023.

L'Italia va controtendenza

L'Italia si distingue nel panorama europeo con un numero di operazioni nel settore tech sostanzialmente stabile (-0,5%), ma con un aumento significativo di operazioni di grande valore, i cosiddetti megadeal. Nel 2024 se ne contano 12, contro i 3 del 2023, tra cui spiccano l'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Fastweb e l'acquisizione di TIM Sparkle da parte di Retelit. Il volume complessivo delle operazioni tech in Italia si attesta a 13 miliardi di euro, circa un decimo del totale europeo.

Chi acquista nel settore tech?

In Europa, le aziende tech hanno sorpassato il Private Equity come principali acquirenti, con operazioni per un valore di 56 miliardi di euro.

Si osserva un consolidamento nel settore, con una crescita notevole delle operazioni effettuate da aziende partecipate dal Private Equity. In Italia si registra un consolidamento tra le aziende tech con oltre 150 operazioni di M&A, segue poi il Private Equity con 31 operazioni.

I settori più interessanti

Il settore Software è quello che ha attirato più capitali in Europa, con il megadeal di Thoma Bravo LP che ha acquisito Darktrace Plc, azienda di cybersecurity. Seguono i servizi per il B2C e i Servizi IT.

Prospettive per il 2025

Le previsioni per il 2025 indicano un aumento dell'incidenza del tech italiano sul totale delle operazioni europee, con una crescita sia del numero che del valore dei deal. Si prevede che il Private Equity continuerà a svolgere un ruolo chiave, favorito da un costo del debito in calo.

Si attendono due tendenze principali: un'accelerazione del consolidamento tra aziende software e servizi tech, e un aumento delle acquisizioni da parte di aziende non tech interessate alle tecnologie per la digitalizzazione.

"Il tech conferma il proprio dinamismo a livello globale e l’Italia, oltre ad essere in controtendenza rispetto all’Europa per numero di operazioni, vede un significativo aumento dei megadeal e il crescente interesse del private equity", afferma Stephane Klecha, Co Fondatore e Managing Partner di Klecha & Co.. "Siamo entrati in una nuova era dell’m&a: se per anni abbiamo assistito ad operazioni di investimento e consolidamento nel tech, oggi è invece funzionale, in modo trasversale, allo sviluppo di tutti i settori."