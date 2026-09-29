Rendimento Treasury USA a 19 anni: cosa sta succedendo ai mercati asiatici?





Nel frattempo, il segmento breve della curva non è rimasto indifferente: il rendimento del Treasury biennale è salito di oltre cinquantasette punti base, toccando la soglia del 5% e alimentando le aspettative di ulteriori tre rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve entro la metà del prossimo anno.

Sul parquet azionario, l’unico punto di luce proviene dal piano di buyback Nvidia da 150 miliardi di dollari, che ha sostenuto il titolo dei chip e limitato la flessione del Nasdaq allo 0,9%.

Il contagio è stato rapido. Tokyo, Seul e Sydney hanno registrato cali moderati, mentre i mercati obbligazionari giapponesi, sudcoreani e australiani si sono trovati sotto pressione. Il settore tecnologico cinese, colpito dalle recenti restrizioni statunitensi sui componenti per data center, ha spinto il CSI300 ai minimi di un anno.

Il dollaro ha chiuso il mese in territorio positivo, con il Dollar Index poco sopra 101,2 e un guadagno mensile vicino all’1,8%, la migliore performance dal giugno scorso.













Le prossime ore saranno dominate dal report sull’occupazione negli USA, previsto per venerdì, e da una serie di dati macro che potrebbero confermare o smentire la traiettoria dei tassi. La logica “higher for longer”, dopo settimane di Treasury in caduta libera, si sta rivelando il prezzo da pagare per restare competitivi.

Indicatore chiave dei movimenti recenti





- Rendimento Treasury decennale 5,27% ;

- Rendimento Treasury biennale 5,00% ;

- Buyback Nvidia 150 miliardi di dollari ;

- Nasdaq -0,9% ;

- CSI300 ai minimi annuali .

"Il mercato è in una fase di alta tensione" ha osservato un analista di sede a Singapore, sottolineando che la combinazione di rendimenti in rialzo e prezzi del petrolio in aumento sta delineando una settimana di volatilità per gli indici di Tokyo, Seul e Sydney.

Le decisioni della Reserve Bank of Australia, attese a breve, potrebbero aggiungere un ulteriore tassello al mosaico di incertezza che attende gli investitori.





Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Economia

Articolo del 29/09/2026



