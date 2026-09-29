Perchè Wall Street rallenta e cosa dicono i nuovi record dell'oro e dei Treasury



Il Dow Jones ha lasciato sul terreno 131,59 punti finendo a 51.349,92, una flessione dello 0,26%. Anche lo S&P 500 ha mostrato segni di stanchezza scivolando a 7.670,84 punti, perdendo lo 0,17%. Il Nasdaq Composite è quello che ha resistito meglio, limitando i danni a un meno 0,09% a quota 26.797,54. Forse gli operatori hanno preferito guardare i grafici invece di godersi la pausa pranzo, vista la tensione che si respira nelle sale operative di New York.

Il vero motore dell'incertezza è rappresentato dai rendimenti dei titoli di stato a lunga scadenza. Il rendimento Treasury decennale ha toccato il 5,28%, un picco che non si registrava dal lontano 2002. Non è andata meglio per la scadenza a trent'anni, arrivata a sfiorare il 5,62%. Questa corsa al rialzo è alimentata dal timore di una nuova fiammata dell'inflazione. Il petrolio WTI oscilla attorno agli 89 dollari al barile, spinto dalle tensioni tra USA e Iran dopo che Trump ha interrotto le possibilità di dialogo durante il fine settimana.











In questo clima di incertezza, l'oro ha confermato la sua natura di porto sicuro salendo oltre l'1% a 4.212 dollari l'oncia.

Nonostante il clima grigio, alcuni titoli hanno trovato il modo di brillare. Il comparto tecnologico e quello legato all'AI hanno beneficiato delle voci su una imminente quotazione di Anthropic, che potrebbe valere quasi 2.000 miliardi di dollari. Ecco le cinque migliori performance della giornata:

- Bloom Energy con un balzo dell'11% a 292,34 dollari.

- Royal Caribbean in crescita del 7,3% toccando i 260,42 dollari.

- Lumentum che guadagna il 5,5%.

- Duolingo in rialzo del 5,5%.

- Applied Materials con un progresso del 5,2% a 512,29 dollari.

Sul fronte opposto della classifica, la pressione è stata forte per altri settori. Il calo del greggio ha trascinato giù i titoli energetici, ma anche la grande distribuzione ha sofferto. Questi i movimenti principali al ribasso:

- AMC Entertainment cede il 7,5%.





- DraftKings arretra del 7,3%.

- Schlumberger perde oltre il 3,6%.

- Walmart frena del 2,51%.

- Apple chiude a meno 1,6%.

Analisi dei rischi e prospettive per le imprese

Le aziende che operano nel settore eCommerce e nei comparti ad alto tasso tecnologico osservano con attenzione le mosse della Fed. La stabilità dell'indice VIX intorno a quota 16 suggerisce che, per ora, non c'è panico. Però la fragilità del debito pubblico americano resta un tema scottante per chi gestisce capitali. Boeing è riuscita a recuperare il 2,71% arrivando a 189,38 dollari, cercando di dimenticare il brutto scivolone del giorno prima. Alphabet ha invece sofferto con un calo dell'1,58%.

I dati macroeconomici dei prossimi giorni saranno determinanti per capire se ci sarà un taglio dei tassi entro la fine dell'anno. La settimana dello S&P 500 si chiude per ora con un passivo di circa 72 punti.



I listini sembrano intrappolati tra la voglia di correre grazie all'innovazione e la zavorra dei tassi d'interesse. Il mercato sta cercando una direzione chiara, ma la nebbia geopolitica in Medio Oriente rende tutto più complicato. Forse è solo un martedì difficile, o forse è l'inizio di un autunno molto più volatile del previsto. Lo S&P 500 ha perso circa lo 0,9% negli ultimi cinque giorni, mentre il Dow Jones è arretrato di quasi 479 punti nello stesso arco temporale.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 29/09/2026



