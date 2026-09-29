Perché Nvidia sta spendendo 150 miliardi per ricomprare se stessa e cosa significa per la finanza



Forse anche i maghi dei chip, ogni tanto, preferiscono la sicurezza di un bonifico a se stessi piuttosto che la fatica di costruire da zero una nuova fonderia. La reazione delle contrattazioni a Wall Street è stata fulminea. Dopo giorni di debolezza che avevano visto il titolo scendere verso quota 222 dollari, la notizia ha innescato un rimbalzo verticale immediato sopra i 230 dollari.

Jensen Huang, fondatore e capo dell’azienda, ha spiegato la decisione con parole nette: “la crescita del gruppo è trainata da un cambio di paradigma epocale verso il calcolo accelerato e l’intelligenza artificiale, e la cassa generata consente di investire e contemporaneamente remunerare i soci”. Eppure, dietro gli entusiasmi dei listini azionari si nasconde un paradosso economico che merita attenzione. Perché la regina indiscutibile della tecnologia mondiale sceglie di destinare un tesoro così immenso a comprare le proprie quote invece di riversarlo in fabbriche, lavoro o nuovi progetti industriali? La motivazione ufficiale fornita dal management risiede nella valutazione del titolo.











Malgrado i ricavi record degli ultimi trimestri, il multiplo prezzo/utili futuro ha registrato una discesa continua negli ultimi due anni.

I numeri del buyback azionario Nvidia e l'impatto sul settore

Oggi Nvidia tratta a circa 24 volte gli utili attesi. Si tratta di un livello sorprendentemente vicino a quello medio dell’indice S&P 500, fermo attorno a 20 volte. Questo accade malgrado la società sia tra le realtà a più rapida espansione di tutta l’economia statunitense. Dal punto di vista del vertice aziendale, le proprie azioni sono semplicemente a sconto. Rappresentano un affare irrinunciabile per la strategia finanziaria aziendale. I numeri principali dell’operazione evidenziano la portata sistemica della manovra:

- Nuovo piano di buyback autorizzato: 150 miliardi di dollari;

- Totale cumulato dei riacquisti deliberati: 235 miliardi di dollari;

- Rapporto Prezzo/Utili futuro di Nvidia: circa 24x;

- Rapporto Prezzo/Utili medio S&P 500: circa 20x;

- Effetto immediato sui corsi azionari: rimbalzo repentino sopra i 230 dollari.





Se per chi opera in borsa il riacquisto è sempre una festa, per l’economia reale il quadro assume contorni differenti. Il meccanismo del buyback azionario Nvidia funziona come un moltiplicatore contabile. Riducendo il numero di azioni circolanti sul mercato, l’utile per singola azione aumenta in modo artificiale. I bilanci diventano più appetibili anche nel caso in cui i ricavi futuri dovessero rallentare. Nello stesso tempo, una simile concentrazione di liquidità evidenzia una questione strutturale nel settore degli investimenti tecnologia B2B: le opportunità di investimento produttivo diretto nel campo dei semiconduttori stanno forse toccando un limite pratico. Se si comprano le azioni proprie per poi annullarle, significa che il capitale è eccessivo. Si tratta di denaro non giustificato dal business aziendale immediato.

L’operazione si traduce in un immenso travaso di liquidità verso i grandi fondi di investimento e i gestori patrimoniali. Denaro che non genera domanda reale di beni o macchinari. Resta confinato nel circuito chiuso della finanza.



Il campione dell’innovazione del futuro finisce per applicare la più classica delle ricette di ingegneria finanziaria. Quando il mercato inizia a dubitare della tenuta della crescita, la soluzione più comoda resta quella di ricomprarsi da soli. Una mossa utile per sostenere le quotazioni nell’immediato. Racconta molto sui limiti della finanza contemporanea rispetto alla crescita produttiva reale. Gli investitori brindano, ma il dubbio su quanto ancora potrà correre la AI senza nuovi sbocchi industriali concreti rimane sullo sfondo. Nvidia scommette su se stessa perché, a quanto pare, non trova nulla di meglio su cui puntare miliardi di dollari in contanti.

Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 29/09/2026



