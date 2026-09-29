FTSE MIB quasi invariato: perché i titoli finanziari si aggrovigliano a Milano?





Questa ipotesi arriva in risposta all’offerta di MPS per lo stesso istituto, creando un clima di incertezza che ha frenato le azioni dei titoli finanziari.

Nel frattempo Generali è avanzata dell’1%, dimostrando che il segmento assicurativo non ha ancora subito l’effetto domino.

Le compagnie energetiche Eni, Tenaris e Saipem hanno registrato cali rispettivamente dell’1,3%, del 1,6% e dell’1,3%, in linea con la flessione del prezzo del petrolio.

"Saipem ha ottenuto un nuovo contratto di servizi di ingegneria per Profertil in Argentina", ha comunicato la società, ma il risultato non è bastato a invertire la tendenza negativa.

Il settore delle telecomunicazioni ha subito un forte ribasso, con Telecom in calo del 4,5% e Poste Italiane del 4%, segno di una pressione diffusa su più fronti.

Alcuni titoli hanno però sfidato il trend. Technoprobe, STMicroelectronics e Prysmian hanno guadagnato più del 1,8% grazie a una rinnovata speranza nel mercato AI, alimentata dalla notizia di un record buy‑back di Nvidia.













Anche Avio e Fincantieri hanno registrato rialzi superiori al 2,8%, dimostrando che l’interesse per la difesa e l’aerospazio rimane vivo.

Pare che gli investitori abbiano deciso di fare una pausa caffè proprio quando il mercato si stabilizza, lasciando spazio a piccoli ma significativi movimenti di rottura.

Le dinamiche odierne evidenziano come le decisioni strategiche nel settore bancario milanese possano influenzare l’intero indice, mentre l’entusiasmo per le azioni italiane AI continua a sostenere i titoli high‑tech.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 29/09/2026



