Economia

29/09/2026

FTSE MIB quasi invariato: perché i titoli finanziari si aggrovigliano a Milano?

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FTSE MIB quasi invariato: perché i titoli finanziari si aggrovigliano a Milano?

FTSE MIB ha chiuso martedì a 51.805 punti, quasi senza variazioni, sotto il peso dei grandi gruppi finanziari.

Il settore bancario è al centro dell’attenzione a Milano, dove Credit Agricole sta valutando diverse strategie per rafforzare la presenza in Italia, tra cui un’eventuale acquisizione di Banco BPM.


Questa ipotesi arriva in risposta all’offerta di MPS per lo stesso istituto, creando un clima di incertezza che ha frenato le azioni dei titoli finanziari.

Nel frattempo Generali è avanzata dell’1%, dimostrando che il segmento assicurativo non ha ancora subito l’effetto domino.

Le compagnie energetiche Eni, Tenaris e Saipem hanno registrato cali rispettivamente dell’1,3%, del 1,6% e dell’1,3%, in linea con la flessione del prezzo del petrolio.

"Saipem ha ottenuto un nuovo contratto di servizi di ingegneria per Profertil in Argentina", ha comunicato la società, ma il risultato non è bastato a invertire la tendenza negativa.

Il settore delle telecomunicazioni ha subito un forte ribasso, con Telecom in calo del 4,5% e Poste Italiane del 4%, segno di una pressione diffusa su più fronti.

Alcuni titoli hanno però sfidato il trend. Technoprobe, STMicroelectronics e Prysmian hanno guadagnato più del 1,8% grazie a una rinnovata speranza nel mercato AI, alimentata dalla notizia di un record buy‑back di Nvidia.




Anche Avio e Fincantieri hanno registrato rialzi superiori al 2,8%, dimostrando che l’interesse per la difesa e l’aerospazio rimane vivo.

Pare che gli investitori abbiano deciso di fare una pausa caffè proprio quando il mercato si stabilizza, lasciando spazio a piccoli ma significativi movimenti di rottura.

Le dinamiche odierne evidenziano come le decisioni strategiche nel settore bancario milanese possano influenzare l’intero indice, mentre l’entusiasmo per le azioni italiane AI continua a sostenere i titoli high‑tech.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 29/09/2026


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