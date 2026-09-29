Benzina e diesel: Q8 si unisce al price cap mentre i distributori restano a secco in Italia





Questa decisione segue una complessa verifica diplomatica con i vertici del gruppo del Kuwait. L'accordo è ufficiale. Le stazioni di servizio a marchio Q8 applicheranno un tetto massimo ai costi per gli automobilisti. "Accogliendo l'invito del governo italiano, applicheremo un price cap sulla benzina e sul gasolio. Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dall'1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda".

Il piano prevede limiti chiari: il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite è fissato a 1,99 euro. L'italiano medio, si sa, per dieci euro di risparmio sarebbe disposto a fare la fila anche sotto un monsone, e infatti la reazione non si è fatta attendere.

L'assalto alle pompe e il rischio paralisi per il mercato petrolifero italiano

Lunedì 28 settembre è scattata la corsa al pieno. In poche ore migliaia di litri sono svaniti dai serbatoi interrati dei distributori.











Molti gestori sono stati costretti a esporre il cartello esaurito.

Le code chilometriche segnalano una tensione sociale evidente. Eppure, non tutti sorridono davanti a questi prezzi benzina diesel calmierati. Le categorie produttive sono sul piede di guerra. Autotrasportatori e tassisti considerano queste misure un palliativo inutile. Il costo del gasolio a 2,19 euro resta un ostacolo insormontabile per chi deve far quadrare i bilanci aziendali.

La protesta monta rapida:

- i lavoratori chiedono un taglio strutturale delle accise;

- si invoca un confronto diretto con l'esecutivo;

- minacce di sciopero generale e blocco dei servizi sono già sul tavolo;

- il timore è che la sostenibilità economica sia ormai compromessa.

Esiste un problema tecnico che riguarda la distribuzione carburanti B2B. Assopetroli ha lanciato un allarme che non può essere ignorato. Oltre il 35% della rete italiana è gestito da operatori indipendenti. Questi ultimi acquistano il prodotto dai grandi gruppi a prezzo pieno.



Se il price cap carburanti non viene applicato anche all'ingrosso, queste piccole imprese rischiano il fallimento. Il canale extrarete è rimasto escluso dagli sconti.

Industria, agricoltura e pesca guardano con preoccupazione a un sistema che sembra favorire solo il consumatore finale al dettaglio. Per i gestori delle stazioni il pericolo è quello di vendere sottocosto.

Il carburante erogato durante i primi giorni del blocco dei prezzi era stato acquistato a cifre molto più alte. Eni ha risposto con un indennizzo di 1.500 euro per i suoi gestori terzi. Per IP la situazione è diversa: i contratti prevedono un margine protetto che ha evitato perdite dirette. Le associazioni di categoria però non mollano la presa. Chiedono rimborsi più pesanti e tutele per chi ogni giorno deve gestire la rabbia degli automobilisti e i serbatoi vuoti. La sinfonia di questa emergenza economica ha ancora molte note stonate da correggere.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 29/09/2026



