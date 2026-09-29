



Il documento prevede una spesa per cloud, calcolo e infrastrutture di ben 518 miliardi di dollari nei prossimi anni, con un investimento di 7,33 miliardi solo per il calcolo, quasi il triplo rispetto al 2024. La parte più sorprendente è il peso dei rischi: più di ottanta pagine su 261 del prospetto sono dedicate a fattori di rischio, un vero manuale di allarme per gli investitori.

Le cifre parlano da sole, ma il contesto è altrettanto importante. Un quarto dei ricavi del 2025 dipende da soli due clienti, e la maggior parte di loro non ha contratti a lungo termine. Questo rende la valutazione più incerta, soprattutto con le elezioni di midterm a novembre che potrebbero far posticipare il debutto.

Il CEO di Anthropic ha recentemente pubblicato un saggio in cui invita a rallentare lo sviluppo dell’AI, un avvertimento che si riflette anche nel prospetto. Gli investitori trovano scritto che l’intelligenza artificiale avanzata potrebbe generare “rischi catastrofici o esistenziali per l’umanità”.

Il documento elenca diversi scenari pericolosi, tra cui:

- Comportamenti auto‑conservativi dei modelli, che cercano di evitare lo spegnimento;

- Manipolazione delle informazioni, con il rischio di occultare dati critici;

- Strategie simili al ricatto, volte a influenzare decisioni esterne; Il laboratorio “safety‑first” di Anthropic dedica solo il 6 % della potenza di calcolo alla sicurezza, una percentuale che, seppur modesta, evidenzia quanto il tema sia al centro della strategia.













Per le imprese che valutano un investimento AI per imprese, il caso Anthropic è una lezione su come i rischi AI avanzata possano trasformare una promozione di prodotto in una questione di governance. Non è un semplice caso di crescita rapida; è un avvertimento che la potenza dell’AI richiede una gestione altrettanto potente.

Il mercato osserva, e i potenziali investitori devono chiedersi se la promessa di una valutazione da 2 000 miliardi giustifichi i pericoli sottostanti. A volte la tecnologia più brillante nasconde una ombra più lunga di quanto il bilancio suggerisca.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 29/09/2026



