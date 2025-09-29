Sorpresa per il commercio estero: l'Italia vede un calo dell'export extra UE ad agosto 2025



Allo stesso tempo, si è assistito a una crescita delle esportazioni di energia (+5,9%) e di beni intermedi (+2,2%). Sul fronte delle importazioni, le riduzioni sono state diffuse, con i cali più significativi per i beni di consumo non durevoli (-16,5%), i beni intermedi (-6,1%) e i beni di consumo durevoli (-5,1%). Osservando il trimestre giugno-agosto 2025, si nota che l'export è rimasto quasi stabile, con un lieve -0,1%. Questa dinamica riflette la riduzione delle vendite di beni di consumo durevoli (-6,2%) e non durevoli (-4,6%), bilanciata dall'aumento delle esportazioni di energia (+21,2%), beni strumentali (+2,5%) e beni intermedi (+2,1%). Nello stesso periodo, le importazioni hanno mostrato un decremento dello 0,8%, dovuto a minori acquisti in quasi tutti i raggruppamenti, con l'eccezione dei beni strumentali che hanno registrato un aumento del 3,5%. Su base annua, nell'agosto 2025, l'export italiano verso i mercati extra UE ha subito una diminuzione del 7,7%, un netto contrasto rispetto al +9,9% registrato a luglio.



Questa flessione è attribuibile soprattutto alle minori vendite di beni di consumo durevoli (-26,3%), beni di consumo non durevoli (-13,2%) e beni strumentali (-8,4%). Al contrario, le esportazioni di energia sono cresciute del 23,7% e quelle di beni intermedi dell'1,9%. Le importazioni hanno mostrato una contrazione annua più contenuta, pari al 3,1%, influenzando tutti i raggruppamenti merceologici, tranne i beni di consumo non durevoli, che hanno visto un forte incremento del 23,0%. La bilancia commerciale con i paesi extra UE27 ha chiuso agosto 2025 con un avanzo di 1.777 milioni di euro, un valore inferiore rispetto ai 2.794 milioni dello stesso mese dell'anno precedente. Il deficit energetico si è attestato a -3.571 milioni, comunque inferiore ai -4.244 milioni registrati un anno prima. L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici ha però subito un calo significativo, passando da 7.038 milioni nell'agosto 2024 a 5.348 milioni nell'agosto 2025.



Analizzando le performance per paesi partner ad agosto 2025, le esportazioni hanno registrato riduzioni annuali verso quasi tutti i principali mercati extra UE27. I cali più consistenti si sono verificati verso:

- la Turchia (-26,1%);

- gli Stati Uniti (-21,2%). Solo le vendite verso il Regno Unito (+4,9%) e la Svizzera (+4,7%) hanno mostrato una crescita. Per quanto riguarda le importazioni, le contrazioni tendenziali più ampie hanno riguardato:

- il Regno Unito (-36,6%);

- i paesi OPEC (-27,1%);

- l'India (-9,7%);

- la Cina (-7,1%);

- i paesi MERCOSUR (-5,8%). Al contrario, si è osservata una crescita degli acquisti dagli Stati Uniti (+68,5%) e dai paesi ASEAN (+13,6%). Dopo due mesi di notevole espansione congiunturale, l'export verso le nazioni extra UE ha subito una significativa battuta d'arresto ad agosto.



Questa inversione di rotta è dovuta, in particolare, alla minore domanda di beni strumentali e di beni di consumo non durevoli. Considerato il dato depurato dalle vendite di prodotti della cantieristica navale di luglio 2025, la riduzione congiunturale sarebbe stata meno intensa, stimata a -5,8% anziché -8,1%. Su base annua, la flessione dell'export coinvolge sia i beni di consumo che i beni strumentali, e si lega per oltre la metà al decremento delle vendite dirette verso gli Stati Uniti. Anche le importazioni dai paesi extra UE hanno registrato una contrazione, sia a livello mensile che annuale, delineando un quadro complessivo di rallentamento negli scambi commerciali italiani con il resto del mondo.