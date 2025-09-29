Scadenze a Washington: perché il destino di Wall Street è legato a una trattativa sul budget USA



Entrambe le fazioni politiche sembrano credere di poter trarre un vantaggio politico permettendo al governo di chiudere i battenti.

Un'eventuale chiusura, secondo le nostre stime, costerebbe lo 0,1% del PIL a settimana. Questo impatto verrebbe poi recuperato alla riapertura dell'amministrazione. Storicamente, gli arresti delle attività governative hanno avuto un effetto limitato sui mercati finanziari. Questo accade perché gli investitori, in genere, presumono che la pressione pubblica finirà per forzare un accordo. Il tempismo però appare scomodo per i mercati. Una chiusura, infatti, ritarderebbe il rapporto sui salari di settembre, atteso per venerdì. Un blocco prolungato delle attività potrebbe lasciare la Federal Reserve priva di dati cruciali al momento della sua riunione del 29 ottobre. Finora, i mercati prevedono che questo non impedirà alla Fed di procedere con un allentamento della politica monetaria, prezzando all'89% la possibilità di un taglio dei tassi.

Mercoledì è anche il giorno in cui le nuove tariffe imposte dal presidente Trump su grandi camion, farmaci brevettati e altri articoli dovrebbero entrare in vigore.



Rimane molta confusione su cosa sarà esattamente coperto e se gli accordi esistenti con altri paesi avranno la precedenza. Si considerava, per esempio, l'imposizione di dazi sui dispositivi elettronici stranieri basandosi sul numero di chip presenti in ciascuno. Anche qui, il funzionamento pratico di una simile misura resta un'incognita. I partner commerciali del paese devono interrogarsi sull'utilità di stringere accordi con Trump, se poi lui può imporre nuove tasse all'improvviso su qualsiasi cosa.

Questa settimana si presenta molto impegnativa per Trump, il quale martedì dovrebbe partecipare a un incontro con l'alta dirigenza militare USA, convocato all'improvviso la scorsa settimana dal segretario alla Difesa Hegseth. In un'intervista il presidente ha dichiarato: "Voglio dire ai generali che li amiamo, sono leader amati, devono essere forti, determinati, intelligenti e compassionevoli." Le sue parole non hanno chiarito lo scopo dell'incontro. I social media sono in fermento con diverse teorie.



Queste vanno dal desiderio di Hegseth di esortare i generali a seguire una cultura da "guerriero", alla richiesta ai leader militari di prestare un giuramento personale a Trump. Si parla persino della decisione della Casa Bianca di ritirare l'esercito USA da Europa e Asia per concentrarsi unicamente sulle Americhe.

Gli investitori auspicano che nulla di drastico accada questa settimana, per non offuscare il quarto trimestre. Questo periodo, infatti, è storicamente un momento rialzista per le azioni. Il Nasdaq, per esempio, ha registrato in media guadagni superiori al 6% nel trimestre di dicembre. Le azioni globali sono già in rialzo del 17% per l'anno, un valore che si traduce in ben 15 trilioni di dollari. I maggiori vincitori sono stati l'Oro e i titoli della tecnologia cinese, entrambi con un incremento di quasi il 40%.