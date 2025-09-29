La corsa alla sostenibilità: perché il reporting ESG è diventato un motore strategico con l'AI



Questa fotografia emerge dalla Global Sustainability Survey condotta da PwC, uno studio approfondito che ha coinvolto un ampio campione di 496 dirigenti e professionisti di alto livello. Di questi, ben 74 provengono dall'Italia, contribuendo a fornire una prospettiva sia globale che locale. I partecipanti, attivi in 40 Paesi, ricoprono ruoli chiave: il 52% lavora specificamente nella sostenibilità, come Chief Sustainability Officer, mentre un altro 19% si occupa direttamente di reporting ESG. Non mancano figure essenziali dal mondo della finanza e della contabilità (19%), inclusi CFO e controller, dimostrando l'integrazione del tema ESG nelle funzioni aziendali più cruciali. Le imprese analizzate variano per dimensione: il 18% vanta ricavi superiori ai 10 miliardi di dollari, mentre la quota maggiore, il 63%, si posiziona nella fascia tra 100 milioni e 10 miliardi. Geograficamente, la maggior parte (66%) ha sede in Europa occidentale, il 22% in Asia-Pacifico, e il restante 12% si divide tra Stati Uniti (6%), Regno Unito (4%), Canada (2%) e America Latina (2%).



I settori più rappresentati nello studio includono l'industria manifatturiera e automotive (29%), i servizi finanziari (19%), l'energia, le utilities e le risorse (18%), e i mercati consumer (16%). Oggi, il 36% delle aziende ha già pubblicato un report ESG, il 41% prevede di farlo in conformità con la direttiva CSRD, e un altro 23% si sta preparando a seguire gli standard ISSB. La pressione per la produzione di dati ESG è chiaramente aumentata in modo significativo. Oltre il 60% delle imprese ha incrementato le risorse e il tempo dedicati dal top management al reporting ESG, un segnale forte di impegno; in controtendenza, solo un esiguo 5% ha ridotto i propri investimenti in questo campo. Ciononostante, alcune incertezze normative permangono. Il 42% delle aziende soggette alla direttiva CSRD posticiperà il reporting di due anni, una possibilità offerta dalla stessa normativa dell'Unione Europea. In Italia, questo rinvio riguarda il 23% delle imprese. Un fatto interessante è che un ulteriore 40% delle aziende ha scelto di pubblicare volontariamente il proprio report, anche in assenza di obblighi, sottolineando una crescente consapevolezza del valore intrinseco della trasparenza ESG.



Il valore del reporting ESG è, per l'appunto, evidente e porta a riscontri concreti. Il 68% delle imprese che hanno già pubblicato il report afferma di aver ottenuto benefici ESG che superano la semplice conformità. Un significativo 28% a livello globale, percentuale che sale al 39% in Italia, rileva un impatto diretto e profondo sulle decisioni strategiche, sulla gestione dei rischi, sulla trasformazione della supply chain e sugli investimenti sostenibili. Le aziende che riescono a estrarre maggiore valore sono anche quelle che hanno investito di più: il 56% ha aumentato in modo considerevole le risorse dedicate (36% in Italia), mentre il 40% ha saputo coinvolgere in misura maggiore il top management. Tecnologia e collaborazione si rivelano leve fondamentali per un reporting ESG efficace. Oltre la metà delle aziende internazionali che hanno già pubblicato i propri report fa affidamento su strumenti digitali per la gestione dei dati ESG, il calcolo delle emissioni e la disclosure. L'adozione dell'intelligenza artificiale è quasi triplicata in un solo anno, passando dall'11% al 28%, un salto notevole che evidenzia la sua crescente centralità.



Le applicazioni più diffuse dell'AI comprendono la redazione e la sintesi dei report, l'identificazione dei rischi e l'integrazione dei dati ESG provenienti da sistemi eterogenei. Ma la tecnologia, da sola, non è sufficiente. Il successo del reporting ESG è strettamente legato anche alla collaborazione interfunzionale. Il 37% delle aziende che hanno già pubblicato il report ritiene che un coinvolgimento precoce dei revisori avrebbe notevolmente migliorato la qualità del processo di reporting; in Italia, questa percentuale sale al 43%. Gaia Giussani, Partner ESG di PwC Italia, ha dichiarato: "Il 2025 è l'anno in cui il reporting ESG ha smesso di essere solo un obbligo normativo ed è diventato un asset strategico. Le aziende stanno rispondendo con decisione: investono, accelerano, integrano. Nonostante le incertezze regolatorie, molte imprese scelgono di andare oltre la compliance, anticipando i tempi e puntando su trasparenza e fiducia. La tecnologia, in particolare l'AI, sta trasformando il modo in cui si raccolgono e si analizzano le informazioni.

PwC contribuisce a creare le basi per un reporting sostenibile, efficiente e integrato nel business di domani". Il quadro normativo di riferimento per il reporting ESG è definito principalmente da due approcci, la direttiva CSRD e gli standard ISSB, entrambi mirati a un obiettivo comune di maggiore trasparenza e responsabilità. La direttiva CSRD si applica alle organizzazioni con titoli quotati sui mercati regolamentati dell'Unione Europea e alle imprese non quotate di determinate dimensioni, incluse le controllate di gruppi extra-UE. Questa direttiva si basa sugli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che stabiliscono i requisiti dettagliati per la disclosure su questioni ambientali, sociali e di governance. Nel 2025, l'Unione Europea ha adottato la direttiva nota come "stop-the-clock", che ha posticipato di due anni l'obbligo di reporting per molte aziende. Questa misura è stata introdotta per consentire l'adozione delle modifiche proposte alla CSRD, inclusi aggiornamenti sugli obblighi di reporting lungo la supply chain e sulla rendicontazione.



Gli standard ISSB, al contrario, operano sotto l'egida della IFRS Foundation e sono stati sviluppati con l'obiettivo di fornire un framework globale per la disclosure ESG, focalizzato in particolare sulle esigenze degli investitori. Oggi, oltre 30 Paesi hanno già adottato o stanno introducendo gli standard ISSB nei propri quadri normativi, dimostrando una tendenza globale verso una maggiore armonizzazione nel reporting ESG.