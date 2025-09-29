Il futuro delle banche italiane: dopo le mosse di MPS e BPER, cosa attende Banco BPM?



Le relazioni tra Crédit Agricole e Banco BPM sono già solide, basate su partnership di lungo termine nel settore assicurativo e nel credito al consumo. La mossa più recente di CA Italia, che ha aumentato la sua quota di partecipazione in Banco BPM dal 9,2% al 19,8% e ha richiesto alla BCE l'autorizzazione per superare il 20%, sottolinea un interesse crescente e concreto. Una fusione tra Banco BPM e CA Italia darebbe vita a un gruppo bancario di notevole portata, con un modello di business diversificato e una significativa dimensione. Si parla di attivi totali che supererebbero i 300 miliardi di euro e una quota di mercato nei prestiti che si avvicinerebbe a quella di UniCredit, il tutto concentrato nelle regioni più ricche d'Italia. Diversi fattori potrebbero sostenere l'esito positivo di un'operazione di questo tipo:

- I due gruppi operano come banche universali, diversamente dall'accordo MPS-Mediobanca.



Offrono servizi completi e complementari tra attività bancarie, gestione patrimoniale e assicurazioni. Il portafoglio prestiti di Banco BPM si rivolge principalmente alla clientela business, mentre quello di Crédit Agricole Italia è più orientato ai clienti retail. - Le loro reti di filiali presentano sovrapposizioni significative in regioni strategiche come la Lombardia, il Veneto, la Toscana e la Sicilia. Questa configurazione offre il potenziale per significative riduzioni dei costi, anche se entrambe le banche hanno già razionalizzato la loro presenza fisica: Banco BPM ha tagliato il 38% delle filiali e Crédit Agricole il 30% tra il 2017 e il 2024. - Le joint venture in essere tra CA e BPM nel settore assicurativo danni e nel credito al consumo, dove Crédit Agricole detiene oltre il 60% in entrambi i casi, rappresentano un solido punto di partenza. - L'operazione potrebbe configurarsi come una fusione amichevole, un elemento che, pur non eliminando del tutto i rischi di esecuzione, ne ridurrebbe l'impatto.



Un'eventuale fusione potrebbe comportare una struttura azionaria complessa, con possibili implicazioni sulla governance e sulla strategia. Si prevede che, sebbene gli azionisti di Banco BPM manterrebbero una quota di maggioranza, Crédit Agricole diventerebbe l'azionista di riferimento, con una partecipazione superiore al 40%. Tale scenario potrebbe generare qualche resistenza politica, specie considerando il precedente delle negoziazioni tra UniCredit e Banco BPM. Il Governo italiano potrebbe riattivare la "Golden Power" per imporre restrizioni, soprattutto in materia di prestiti e investimenti, salvaguardando così gli interessi nazionali. Un altro punto di attenzione sarebbe l'integrazione delle attività di gestione patrimoniale e bancassurance dei due gruppi. Banco BPM ha recentemente acquisito la società di gestione patrimoniale Anima e possiede una controllata nel settore vita, BPM Vita, mentre CA Italia distribuisce i servizi delle società specializzate del suo gruppo madre, tra cui spicca Amundi.



Intanto, il mercato bancario ha già assistito ad altre importanti consolidazioni. MPS ha infatti acquisito circa l'86,3% delle azioni di Mediobanca entro metà settembre, superando la soglia dei due terzi necessaria per le decisioni assembleari straordinarie, rendendo probabile una fusione completa. Questa operazione risponde in parte a una pressione di lunga data del Governo per creare un forte terzo polo bancario nazionale, dopo Intesa Sanpaolo e UniCredit. L'entità risultante dalla fusione manterrà una quota significativa del 13% nell'assicuratore Assicurazioni Generali, rafforzando la sua posizione nel settore bancario, della gestione patrimoniale e assicurativo. Da una prospettiva creditizia, il nuovo gruppo beneficerà di una base di ricavi altamente diversificata, di 2,9 miliardi di euro di attività fiscali differite di MPS (da rilasciare in sei anni con un beneficio annuo stimato di 500 milioni di euro al netto delle imposte) e di sinergie annuali previste di 700 milioni di euro, principalmente derivanti da cross-selling, ottimizzazione dei costi e minori oneri finanziari.



Dopo l'acquisizione di Mediobanca, MPS si è affermata come il terzo gruppo bancario italiano per attivi totali e il quarto per prestiti alla clientela. L'operazione è stata strutturata come un "plug-in", con entrambe le banche che manterranno, per il momento, le proprie identità di marca e la propria indipendenza operativa. Nel frattempo, BPER ha acquisito oltre l'80% del capitale sociale di BPSO nel corso dell'estate, aprendo la strada a una fusione completa entro la fine dell'anno. Questa transazione consolida la presenza di BPER in Lombardia, posizionandola come la terza banca del paese per prestiti alla clientela, con attivi totali intorno ai 200 miliardi di euro e ricavi superiori ai 7 miliardi di euro. L'agenzia Scope Rating ha infatti migliorato il rating di emittente di BPSO a BBB+/Stabile da BBB/Positivo il 15 luglio, riconoscendo i benefici della sua integrazione nel più solido gruppo BPER.