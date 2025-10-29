Un balzo inatteso: l'inflazione dei prezzi alla produzione in Italia accelera a settembre 2025



Un cambiamento repentino che evidenzia come le pressioni sui costi stiano tornando a farsi sentire con maggiore intensità. Questa impennata si è manifestata con forza sia sul fronte del mercato interno sia su quello estero, delineando un quadro di rincari diffusi. I prezzi alla produzione sul mercato interno hanno visto un'accelerazione marcata, crescendo dell'1,5% a settembre, contro lo 0,5% di agosto. A guidare questa crescita è stato in particolare l'aumento dei costi dei prodotti farmaceutici di base e delle preparazioni. Questo settore ha registrato un notevole +3,0%, contribuendo in maniera decisiva al dato complessivo e segnalando pressioni specifiche in un comparto essenziale.

Anche i prezzi sul mercato estero hanno mostrato una tendenza all'aumento, seppur più contenuta, passando dallo 0,3% allo 0,4%. Questa dinamica si è manifestata in entrambe le principali aree geografiche. - Nell'Area Euro, l'aumento è stato dello 0,6%, in crescita rispetto allo 0,4% precedente.



I rincari più consistenti hanno riguardato:

- Prodotti alimentari, bevande e tabacco: 6,1%;

- Mezzi di trasporto: 4,4%. - Fuori dall'Area Euro, l'incremento si è attestato allo 0,3%, partendo da un 0,2%. Il principale fattore di spinta in questo contesto è stato rappresentato dalle altre industrie manifatturiere, inclusi i servizi di riparazione e installazione di macchinari e attrezzature, con un notevole 5,3%.

Un dato interessante emerge dall'analisi dei prezzi senza considerare l'energia: in questo caso, l'inflazione dei prezzi alla produzione è leggermente diminuita, passando dallo 0,9% allo 0,8%. Questa distinzione suggerisce che, mentre l'energia continua a essere una variabile influente, le dinamiche di prezzo sottostanti nel cuore dei settori manifatturieri si muovono con una certa autonomia. Su base mensile, i prezzi alla produzione hanno registrato un incremento dello 0,2%, segnando una ripresa significativa dopo il calo dello 0,6% registrato nel mese precedente.



Questo rimbalzo evidenzia una volatilità latente e la rapidità con cui le condizioni possono mutare nel contesto produttivo italiano. La complessità dei fattori in gioco richiede una vigilanza costante per interpretare correttamente le future traiettorie economiche e le loro ricadute sull'economia italiana.