Le big tech e l'AI accendono i mercati: cosa bolle per la FED e Wall Street



Dopo la chiusura dei mercati, si attendono i bilanci di colossi come Microsoft, Alphabet e Meta. Le valutazioni di queste aziende sono già elevate, e per giustificarle saranno necessari numeri solidi e convincenti. La domanda che molti si pongono è sempre la stessa: questo boom dell'AI è destinato a trasformarsi in una bolla speculativa? Qualsiasi segnale di rallentamento della domanda o di investimenti massicci che non portano i frutti sperati potrebbe innescare una corsa alla vendita da posizioni affollate nei titoli tecnologici. Sull'altro fronte, la Federal Reserve è al centro dell'attenzione. Una riduzione dei tassi di interesse di 25 punti base è praticamente già scontata, ma gli investitori cercheranno indicazioni chiare su un ulteriore allentamento della politica monetaria previsto per dicembre. Malgrado un blocco del governo degli Stati Uniti abbia interrotto il flusso di dati economici cruciali, in un momento di incertezza sulla salute del mercato del lavoro americano, alcuni segnali di raffreddamento e un'inflazione più contenuta del previsto dovrebbero infondere fiducia ai responsabili della politica monetaria, spingendoli a tagliare i tassi.



Un altro punto focale sarà l'annuncio sull'eventuale conclusione del programma di riduzione del bilancio della banca centrale, noto come quantitative tightening (QT). Nel panorama valutario, lo yen ha guadagnato terreno dopo che il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha sollecitato il governo del Giappone a dare alla sua banca centrale maggiore margine per aumentare i tassi. Un monito chiaro contro il mantenimento di uno yen troppo debole attraverso un prolungato periodo di tassi di interesse bassi. Il dollaro australiano è salito dopo che i dati hanno mostrato un balzo dei prezzi al consumo nel terzo trimestre, il più significativo degli ultimi due anni e mezzo. Un aumento sorprendente dell'inflazione di base ha di fatto escluso un taglio dei tassi nel breve termine da parte della banca centrale australiana. Intanto, la scena geopolitica ha visto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, atterrare in Corea del Sud per l'ultima tappa del suo viaggio in Asia.



Qui ha discusso di commercio, investimenti e pace con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung. Come segno di grande stima, Lee Jae Myung ha donato a Trump una replica di una corona d'oro e lo ha insignito del "Grand Order of Mugunghwa", la più alta onorificenza del paese. L'arrivo in Corea del Sud ha fatto seguito alla tappa di Tokyo, dove Trump ha elogiato la prima premier donna del Giappone, Sanae Takaichi, accogliendo il suo impegno ad accelerare il rafforzamento militare e siglando accordi su commercio e terre rare. Takaichi gli aveva regalato un putter usato da Shinzo Abe, suo compagno di golf e compianto ex leader del Giappone, un gesto che ha evidenziato il legame tra Trump e Abe, fondamentale durante il primo mandato del presidente statunitense.