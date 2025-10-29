La Borsa di Milano in fermento: cosa muove il FTSE MIB prima delle decisioni di BCE e Fed

Mentre i mercati finanziari globali attendono con il fiato sospeso le prossime mosse della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve, la Borsa di Milano ha mostrato segnali di vitalità. Il principale indice azionario italiano, il FTSE MIB, ha infatti registrato un modesto ma significativo rialzo, segnalando un cauto ottimismo tra gli investitori.

Il listino ha concluso la giornata di mercoledì con un aumento dello 0,3%, portandosi a quota 43.242 punti. Questa performance arriva in un momento cruciale, poco prima che le due più importanti banche centrali annunciino le loro decisioni di politica monetaria, eventi capaci di influenzare profondamente l'economia mondiale.



Il settore bancario ha guidato i guadagni sulla Borsa Italiana, dimostrando una notevole forza. Diverse istituzioni hanno infatti chiuso la sessione in netto rialzo, trainate da risultati finanziari robusti emersi in tutta l'Eurozona, inclusi quelli di colossi come Santander e Deutsche Bank. Tra le migliori, spiccano BPER Banca, che ha segnato un +2,6%, e Banca Popolare di Sondrio, con un incremento del 2,8%.

Un'altra protagonista è stata FinecoBank, che ha registrato un impressionante balzo del 3,5%. Questo rialzo è stato spinto dall'aggiornamento del rating da parte di Barclays, che ha portato il giudizio sul titolo da Equalweight a Overweight. La banca d'investimento ha inoltre innalzato il prezzo obiettivo a 25 euro, dai precedenti 20,60 euro, mettendo in luce le opportunità legate ai fondi ETF e alle innovazioni guidate dall'AI che favoriscono il modello di piattaforma di FinecoBank. Il settore automobilistico ha contribuito positivamente all'andamento dell'indice, beneficiando di un clima di fiducia.


Stellantis ha aggiunto l'1,1% al suo valore, sull'onda dell'ottimismo generato dai margini migliori del previsto comunicati da Mercedes. Anche il comparto energetico ha mostrato segni di apprezzamento: Eni ha guadagnato lo 0,5% in risposta all'aumento dei prezzi del petrolio, mentre A2a ha incrementato il suo valore del 2,6% ed Enel dello 0,5%.

Non tutti i settori, comunque, hanno goduto di tale slancio. Il lusso, ad esempio, ha registrato una battuta d'arresto. Moncler ha visto il suo titolo scendere del 3,7%, a causa di vendite che si sono rivelate stabili e di prospettive future ritenute poco incoraggianti. Questo ha esercitato una pressione anche su altre aziende del settore, come Brunello Cucinelli, che ha chiuso la giornata in calo del 2,4%. L'andamento del FTSE MIB continua a delinearsi come un indicatore sensibile alle aspettative sui grandi appuntamenti della politica monetaria globale, capace di mostrare sia i punti di forza sia le vulnerabilità del mercato italiano.



