L'Italia vola oltre i confini: export extra UE +5,9% a settembre ma l'import +6,1%



Nei primi nove mesi del 2025, l'export verso le nazioni extra UE ha mostrato un andamento positivo complessivo, segnando un +2,6%. Escludendo il settore energetico, questa crescita sale al 3,0%, una dimostrazione della forza di altri comparti industriali. La corsa dell'import, ciononostante, è stata decisamente più marcata, con un balzo del +9,0% nello stesso periodo. Tale divario ha inciso sulla bilancia commerciale: l'avanzo con i Paesi extra UE si attesta a 35,1 miliardi di euro, in calo rispetto ai 45,4 miliardi registrati nell'identico arco temporale del 2024. Entrando nello specifico di settembre 2025, gli scambi commerciali con le nazioni fuori dal blocco europeo hanno visto un significativo incremento congiunturale per entrambi i flussi. Le importazioni hanno segnato un +6,1%, leggermente superiore al +5,9% delle esportazioni. Questo slancio mensile dell'export è stato alimentato principalmente dalle vendite di beni strumentali, che hanno mostrato un notevole +14,7%. Qui spiccano in modo particolare i mezzi di navigazione marittima, il cui impatto è stato evidente.



Non sono rimasti a guardare neppure i beni di consumo non durevoli (+6,3%) e quelli durevoli (+0,6%), anch'essi in crescita. Una contrazione si è invece vista nelle esportazioni di energia (-16,9%) e nei beni intermedi (-0,5%). Dal lato dell'import, l'aumento congiunturale è stato quasi interamente sostenuto dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+22,2%) e dai beni intermedi (+8,3%). Osservando il terzo trimestre del 2025 rispetto a quello precedente, l'export ha registrato un'espansione dell'1,8%. Questa crescita è stata sostenuta da una serie di settori chiave, tra cui l'energia (+27,3%), i beni strumentali (+6,9%) e i beni intermedi (+4,1%). Contemporaneamente, l'import ha segnato un aumento dello 0,9%, coinvolgendo praticamente tutti i raggruppamenti di prodotti, ad eccezione dell'energia, che ha visto una diminuzione del 5,9%. A confronto con l'anno precedente, a settembre 2025 l'export ha evidenziato un'espansione annua del 9,9%, un recupero marcato rispetto al -7,0% di agosto.



Questa vigorosa crescita è stata guidata dall'aumento delle vendite di: energia (+16,8%); beni strumentali (+13,0%); beni di consumo non durevoli (+12,8%); beni intermedi (+10,2%). Gli unici a registrare una flessione annua sono stati i beni di consumo durevoli (-17,1%). Per contro, l'import ha mostrato un incremento tendenziale del 16,9%, con un contributo preponderante dei beni di consumo non durevoli, che hanno visto un aumento vertiginoso del 58,4%. La bilancia commerciale con i Paesi extra UE a settembre 2025 ha chiuso con un avanzo di 2.738 milioni di euro. Sebbene positivo, questo dato risulta inferiore ai 3.753 milioni registrati nello stesso mese del 2024. Il deficit energetico, pari a -3.439 milioni, è comunque migliorato rispetto all'anno precedente, quando si attestava a -3.926 milioni. Parallelamente, l'avanzo nello scambio di prodotti non energetici è sceso da 7.679 milioni a 6.177 milioni tra settembre 2024 e settembre 2025.



Sul fronte delle destinazioni, l'export italiano ha visto un marcato incremento tendenziale verso gli Stati Uniti (+34,4%), una cifra che si ridimensiona a +12,0% escludendo i mezzi di navigazione marittima. Ulteriori aumenti significativi nelle vendite si sono registrati verso i paesi OPEC (+23,8%), il Giappone (+15,6%) e la Svizzera (+10,0%). Una forte contrazione annua delle esportazioni è stata osservata, invece, verso la Turchia (-33,9%). Le importazioni dagli Stati Uniti hanno mostrato una crescita straordinaria del 76,8% su base annua. Incrementi superiori alla media delle importazioni dai paesi extra UE sono stati rilevati anche per gli acquisti dalla Cina (+32,3%) e dall'India (+28,6%). Al contrario, si è verificata una diminuzione delle importazioni dal Regno Unito (-3,1%) e dalla Svizzera (-1,0%), evidenziando un quadro di flussi commerciali in continua evoluzione e con direzioni ben definite.



