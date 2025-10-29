Giovani imprenditori Italia rivoluzionano il business: l'onda digitale e i nuovi orizzonti globali secondo Visa



L'indagine ci mostra una generazione che non solo innova il modo di fare impresa, ma ridefinisce anche il rapporto con il sistema bancario, cercando soluzioni e servizi sempre più personalizzati e all'avanguardia. Le aziende che vedono al loro timone questi giovani non sono semplici attori economici; sono autentici motori di trasformazione. Stanno abbracciando senza esitazioni gli strumenti digitali più avanzati, esplorando con coraggio i mercati globali e sperimentando continuamente nuovi modelli di vendita. La loro capacità di innescare un cambiamento così significativo è sorprendente.

La relazione con le istituzioni finanziarie si sta evolvendo. Se le banche tradizionali rimangono un pilastro fondamentale, specialmente per i giovani imprenditori under 36, il loro ruolo è percepito in modo più selettivo. Il 67% di questi decision maker possiede un conto presso una banca classica, ma soltanto il 55% lo considera il principale. Questo dato illustra una crescente apertura verso modelli ibridi, dove le soluzioni di FinTech Italia e altri strumenti digitali si affiancano, senza sostituirli del tutto, ai tradizionali canali bancari.





Un aspetto degno di nota è l'evoluzione della percezione di sicurezza. La fiducia nelle piattaforme FinTech è in costante crescita, ritenute sempre più affidabili nella protezione delle informazioni finanziarie. Il livello di confidenza raggiunge il 50%, un dato che si avvicina molto al 55% attribuito alle banche tradizionali. Questo avvicinamento indica un mutamento culturale significativo e un'accettazione sempre maggiore delle innovazioni finanziarie.

La digitalizzazione non è più una scelta, ma una componente essenziale della gestione aziendale digitale. Una quota considerevole, il 62% dei giovani imprenditori, si affida quotidianamente a strumenti online o mobile per le operazioni di routine. Ciò che li distingue è una propensione marcata alla sperimentazione di nuove soluzioni, che va ben oltre il semplice utilizzo. Le percentuali parlano chiaro:

- il 43% impiega tool di accounting;

- il 36% adotta sistemi di pagamenti digitali integrati;

- il 30% utilizza strumenti di gestione della spesa;

- il 24% si avvale di piattaforme online per i prestiti alle PMI italiane;

- il 20% sfrutta applicazioni di cashflow management.





Questo approccio dinamico si fonda sulla rapidità decisionale e sulla possibilità di disporre di analisi in tempo reale, fattori che considerano cruciali per interpretare i dati aziendali e operare scelte più consapevoli. Essi cercano piattaforme personalizzabili e complete, capaci di integrare diverse funzioni finanziarie, facilitando così la gestione aziendale digitale.

L'attitudine all'innovazione si accompagna a una spiccata propensione verso i mercati internazionali. Le vendite oltre i confini nazionali rappresentano il 25% del fatturato delle imprese guidate da imprenditori under 36, mentre la spesa destinata al marketing estero raggiunge il 33%. Questi numeri mettono in luce una forte determinazione all'espansione globale delle PMI italiane giovani.

Anche nella comunicazione si osserva un cambio di paradigma evidente. Il 64% di questi imprenditori usa i social media business per promuovere la propria attività, e il 55% li impiega per dialogare con i clienti. Ma c'è un dato che sorprende per la sua rilevanza: oggi il 34% dei giovani imprenditori si affida ai social per rimanere aggiornato su prodotti e servizi finanziari, dimostrando come questi canali siano diventati fonti primarie di informazione.





Anche nei metodi di pagamento si registra una chiara evoluzione. Se il bonifico bancario conserva una certa diffusione (45%), tra gli imprenditori under 36 cresce in modo significativo l'adozione dei pagamenti mobile (32%), delle carte virtuali (25%) e delle transazioni peer-to-peer (22%). Questi giovani non si limitano a utilizzare nuovi strumenti, ma si aspettano vantaggi concreti, come programmi di rewards o sconti, confermando un approccio sempre più orientato al valore e all'efficienza. Pur prediligendo il digitale, ciononostante, non rinunciano completamente al contatto diretto: il 39% delle operazioni viene ancora eseguito in filiale. Questo segnale evidenzia il desiderio di mantenere un dialogo personale e di ricevere un supporto qualificato nelle decisioni più complesse e strategiche.

Le priorità dei giovani decisori nella scelta del partner bancario si stanno profondamente trasformando. L'integrazione dei software (23%) e la disponibilità di servizi online e mobile (31%) sono divenuti fattori cruciali per scegliere un istituto, a conferma di un orientamento marcato verso la qualità e la personalizzazione del servizio.



In questo scenario in evoluzione, comunque, continuano a rivestire un ruolo importante anche la presenza fisica delle filiali (31%) e il costo delle commissioni applicate dalla banca nelle transazioni (32%), elementi che bilanciano la spinta verso il digitale con la necessità di un'infrastruttura solida e trasparente. Le strategie di crescita PMI passano quindi attraverso un equilibrio delicato tra innovazione, efficienza e supporto umano, tracciando il percorso per una nuova relazione banche giovani che promette di essere proficua per entrambi.