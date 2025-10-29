Bancomat prepara il grande salto: l'Italia traccia la via per l'Euro digitale del futuro con una stable coin

Immaginate un futuro prossimo dove la vostra carta Bancomat non sia più soltanto uno strumento di prelievo o pagamento tradizionale. Immaginate invece una piattaforma che gestisce ogni vostra necessità finanziaria, dall'acquisto online alle transazioni internazionali, fino a una moneta digitale che parli italiano e sia valida in tutta Europa. Questa visione, audace e concreta, è al centro della strategia delineata da Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bancomat, aprendo scenari inediti per il sistema finanziario. Dal 2026, Bancomat si appresta a trasformarsi da mero circuito di pagamento in una piattaforma di sistema completa, con l'obiettivo di offrire una gamma estesa di servizi.



Le banche potranno così mettere a disposizione dei consumatori soluzioni per qualsiasi esigenza di pagamento. Siamo l'unico circuito in grado di offrire una simile opportunità, come ha evidenziato Burlando. Sarà possibile pagare nei negozi e tramite cellulare, con una portata globale grazie ai nostri accordi di interoperabilità. Si apriranno anche i pagamenti eCommerce a livello internazionale e le transazioni P2P (person-to-person) che, già attive in Italia e in Europa, raggiungeranno presto il mondo intero. L'orizzonte della blockchain cattura la nostra attenzione. Siamo consapevoli che il futuro della moneta si muove in questa direzione e stiamo investendo energie significative in questo fronte innovativo. Gli USA sono all'avanguardia nel campo della moneta digitale. Però, questo progresso si verifica spesso a scapito della stabilità del sistema finanziario. L'Europa, in questo contesto, può giocare un ruolo decisivo, proponendo una moneta digitale in euro che sia al contempo innovativa e regolamentata. La sua emissione dovrebbe avvenire tramite le banche e sottostare alla normativa MICAR, un framework fondamentale per garantire sicurezza e trasparenza.


Desideriamo evitare una frammentazione eccessiva, che si manifesterebbe se ogni singola banca decidesse di emettere la propria stablecoin. Una tale situazione finirebbe per replicare la dispersione che già si riscontra oggi nel mondo delle carte e degli altri sistemi di pagamento. Crediamo fermamente che la strada giusta sia un'iniziativa di sistema, capace di unire tutte le banche sotto un'unica bandiera. Per questo, in collaborazione con l'ABI e le banche italiane, stiamo lavorando per lanciare una stablecoin facilitata da Bancomat e distribuita capillarmente dalle banche stesse. Questa moneta di sistema, dunque, permetterà una serie di nuovi casi d'uso. Si potranno facilitare le transazioni internazionali, rendendo gli scambi più efficienti. Inoltre, aprirà la strada a strumenti di risparmio più sicuri e accessibili, come i titoli di stato tokenizzati. Riteniamo che questo rappresenti il prossimo passo cruciale nello sviluppo della moneta. Bancomat ambisce a essere l'abilitatore di questo cambiamento epocale nel sistema finanziario.



