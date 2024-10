Taglio al Fondo Automotive: crisi per il settore auto in Italia



La notizia del taglio al Fondo Automotive genera allarme tra le imprese e i sindacati, in un momento delicato per il settore in Italia.

La notizia del taglio di 4,6 miliardi di euro al Fondo Automotive, previsto dal Disegno di Legge di Bilancio, ha scatenato un'ondata di preoccupazione nel settore automobilistico italiano. L'Anfia, l'Associazione delle imprese della filiera automotive, ha denunciato con forza la decisione del governo, definendola un "fulmine a ciel sereno" che mina gli sforzi per la riconversione della filiera.

Un taglio che rischia di aggravare la crisi

L'Anfia ha sottolineato come il taglio, che arriva dopo un periodo già complesso per il settore, sia in contrasto con il lavoro svolto dal Tavolo Sviluppo Automotive. Questo tavolo, che ha coinvolto Anfia, parti sociali e regioni, aveva elaborato un piano di azione per supportare la filiera. La decisione del governo rischia di vanificare gli sforzi e di aggravare la crisi, secondo l'associazione.

Il ministro Urso: attenzione agli investimenti produttivi

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha cercato di rassicurare il settore, sottolineando che le risorse del Fondo Automotive saranno indirizzate agli investimenti produttivi, in particolare per la componentistica, considerata la vera forza del Made in Italy. Tuttavia, le parole del ministro non hanno placato le preoccupazioni delle imprese e dei sindacati, che temono un'ulteriore perdita di competitività del settore.

I sindacati si uniscono all'allarme

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno espresso la loro preoccupazione per il taglio al Fondo Automotive, sottolineando la necessità di un forte sostegno al settore in un momento di profonda trasformazione e crisi. Secondo i sindacati, il sostegno è fondamentale per garantire la competitività, la difesa dell'occupazione e l'innovazione tecnologica, indispensabile per affrontare le sfide del futuro. Il taglio al Fondo Automotive rappresenta un duro colpo per il settore automobilistico italiano, già alle prese con una profonda crisi. Le preoccupazioni delle imprese e dei sindacati sono concrete e meritano di essere ascoltate. Il governo dovrà trovare soluzioni per garantire il futuro del settore, un comparto strategico per l'economia italiana.