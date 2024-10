Commercio estero extra UE: a settembre export -0,4% su mese e -2,0 su anno

Nei primi nove mesi del 2024, la dinamica dell’export verso i Paesi extra Ue è moderatamente positiva (+0,5%), sostenuta dall’aumento delle vendite di beni di consumo. Nello stesso periodo, il saldo commerciale con i paesi extra Ue è positivo per 45,3 miliardi di euro (era +28,7 miliardi nei primi nove mesi 2023). Ma entriamo più in profondità nei dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a settembre 2024 si stima per l’interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, una riduzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-1,5%) rispetto alle esportazioni (-0,4%). La diminuzione su base mensile dell’export è dovuta alle minori vendite di energia (-14,3%) e beni di consumo non durevoli (-4,9%); quella dell’import, ai minori acquisti di energia (-7,6%), beni strumentali (-3,6%) e beni intermedi (-1,5%).

Nel terzo trimestre 2024, rispetto al precedente, l’export diminuisce dell’1,9%: la riduzione riguarda tutti i raggruppamenti, a esclusione di beni intermedi (+1,8%). Nello stesso periodo, l’import registra una riduzione modesta (-0,1%), sintesi di dinamiche differenziate per raggruppamenti: aumentano le importazioni di beni di consumo durevoli (+4,8%), beni intermedi (+2,3%) ed energia (+1,6%), si riducono quelle di beni di consumo non durevoli (-5,0%) e beni strumentali (-1,0%).