

La revisione dei dati sul PIL ha corretto al ribasso le performance degli ultimi due trimestri, trasformando una fase di stagnazione in una contrazione certificata. Tra luglio e settembre l'attività economica è calata dello 0,2%, un dato peggiore rispetto al -0,1% ipotizzato inizialmente. Persino il secondo trimestre, che sembrava essersi salvato con un valore nullo, ha mostrato una flessione dello 0,02%.

A volte la politica economica sembra dipendere da un banale gioco di arrotondamenti: basta uno zero virgola zero due in meno per trasformare un sospiro di sollievo in un caso nazionale. Eppure, per Marie Leclair, a capo del dipartimento dei conti nazionali dell'Insee, la situazione è chiara: la contrazione esiste e la recessione è una realtà statistica. Non si tratta solo di definizioni accademiche: la crescita PIL acquisita per il 2026 è ferma a un misero +0,1%, un abisso rispetto al potenziale del 1,2% previsto dagli organismi internazionali. Il confronto con i partner europei è impietoso: la Francia arranca dietro Germania e Italia, posizionandosi tra le economie avanzate con il fiato più corto.













Il peso degli investimenti e l'ombra del declassamento

Mentre l'attività industriale rallenta, il fronte finanziario si surriscalda. L'agenzia S&P Global ha confermato il rating sovrano a A+ ma ha spostato l'outlook da stabile a negativo. Questo significa che il rischio di un declassamento futuro è diventato concreto. Le motivazioni dell'agenzia sono radicate in una crescita debole e in una paralisi politica che impedisce riforme strutturali. La polarizzazione all'Assemblea nazionale rende difficile approvare misure di austerità efficaci, mettendo a rischio la stabilità dei conti pubblici fino alle elezioni presidenziali del 2027.

Il quadro degli investimenti è particolarmente cupo:

- gli investimenti aziendali e quelli delle famiglie sono scesi dello 0,9% nel terzo trimestre;

- la spesa pubblica non corrente ha subito tagli per cercare una disciplina di bilancio che fatica ad arrivare;

- il deficit pubblico è salito al 5,6%, superando il 5,3% della primavera;

- le esportazioni hanno subito un crollo del 1,6%, annullando i progressi precedenti;

- il tasso di disoccupazione è salito all'8,2% contro il 7,8% dell'anno precedente.





Il settore privato soffre per l'incertezza, mentre i trasferimenti sociali e gli interessi sul debito continuano a drenare risorse senza generare ricchezza immediata. In questo contesto, l'economia francese appare bloccata in un paradosso: la domanda interna tiene grazie a una timida ripresa dei consumi, ma la base produttiva non riesce a spingere sull'acceleratore. Siamo in una situazione in cui ora registriamo una lievissima contrazione, sono le parole con cui l'Insee ha suggellato il cambio di passo.

Verso un bilancio di emergenza

Il ministro dell'Economia Roland Lescure ha reagito ai dati e al giudizio di S&P Global con una nota di pragmatismo: il governo considera questa valutazione come un avvertimento che non può essere ignorato. La necessità di un bilancio responsabile per il 2027 è diventata la priorità assoluta per riportare il deficit sotto la soglia del 5%. Ma la strada è in salita: il testo di bilancio ha già ricevuto un primo rifiuto dalla camera bassa e ora il dibattito si sposta al Senato.

Ciononostante, qualche segnale di vita arriva dal potere d'acquisto delle famiglie, cresciuto dello 0,2% grazie alla frenata dell'inflazione.



Questo piccolo tesoretto non sembra però destinato a trasformarsi in una spinta decisiva per il commercio o per l'eCommerce, dato che i cittadini preferiscono mantenere alto il tasso di risparmio, stabile al 17,4%. La paura del futuro vince sulla voglia di spendere. Il mercato del lavoro presenta luci e ombre: se da un lato i disoccupati aumentano, dall'altro l'occupazione tra i lavoratori senior è ai massimi storici dal 1975. Resta da capire se l'AI e le nuove tecnologie potranno dare quel colpo di reni necessario a una produttività che sembra aver smarrito la via, mentre la Francia si ritrova a gestire una crisi di nervi statistica prima ancora che sociale.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

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Articolo del 29/11/2026



