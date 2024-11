Via libera definitivo a Lufthansa per l'acquisizione di Ita Airways





La Commissione Europea ha dato il via libera definitivo all’acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa, aprendo la strada a un nuovo capitolo per il trasporto aereo italiano. L'accordo, atteso da mesi, ridisegna gli equilibri del mercato europeo e promette importanti sviluppi per il futuro di Ita.

L'approvazione di Bruxelles e le sue implicazioni

Dopo l'approvazione iniziale "con condizioni" del 3 luglio, la Commissione Europea ha ora confermato l'accordo senza ulteriori riserve. Questo significa che Lufthansa può finalmente procedere con l'aumento di capitale e l'integrazione di Ita, dando il via al piano di rafforzamento ed espansione della compagnia aerea italiana.

La decisione, che arriva a poche ore dalla scadenza del mandato dell'attuale Commissione, rappresenta un importante successo per il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e per Lufthansa. Antonino Turicchi, presidente di Ita, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ha confermato l'impegno della compagnia a supportare il Mef nelle fasi finali dell'operazione. Ci si chiede quali saranno le ripercussioni a lungo termine di questa acquisizione sul mercato del trasporto aereo, un interrogativo che terrà sicuramente banco nei prossimi mesi. Forse in futuro potremo volare da Milano a Berlino spendendo quanto un caffè, chissà.

I rimedi salva-concorrenza e il ruolo di easyJet, Iag e Air France-Klm

Per ottenere l'approvazione, Lufthansa e il Mef hanno dovuto presentare una serie di garanzie per evitare distorsioni della concorrenza su alcune rotte considerate critiche.

