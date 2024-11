Playlab: il nuovo spazio educativo per bimbi dai 3 ai 6 anni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano





Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci inaugura Playlab, uno spazio di 400 mq dedicato all'apprendimento scientifico per bambini dai 3 ai 6 anni. Grazie al supporto di PPG, multinazionale nel settore dei rivestimenti, il museo offre un'esperienza immersiva e interattiva per i più piccoli.

Un museo a misura di bambino

Playlab nasce dalla volontà del museo di avvicinare i bambini alla scienza e alla tecnologia fin dalla prima infanzia.

Francesca Pasinelli, Consigliera di Amministrazione del Museo, sottolinea l'importanza di costruire un rapporto sereno con queste discipline, gettando le basi per una cittadinanza attiva e consapevole. L'obiettivo è stimolare la curiosità e l'esplorazione, rendendo l'apprendimento un'esperienza piacevole e coinvolgente. Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale, evidenzia come questo progetto rappresenti una crescita per l'istituzione, sia in termini di capacità che di ambizione. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha definito l'iniziativa lungimirante, capace di rendere il museo ancora più apprezzato dalle famiglie. Certo, una scelta come questa non può che far piacere.

Esplorare e trasformare: il cuore di Playlab

Lo spazio è organizzato in cinque "stanze", quattro dedicate all'esplorazione libera e una, l'Atelier, a percorsi strutturati.

