Deutsche Bank: rimosso il sorvegliante speciale





La BaFin, l'autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca, ha revocato l'incarico al sorvegliante speciale installato presso la Deutsche Bank per monitorare le procedure antiriciclaggio. La notizia, riportata dal quotidiano *Welt*, suggerisce che la banca potrebbe aver finalmente risolto le carenze nei suoi sistemi di controllo che avevano portato alla nomina del sorvegliante nel 2018. Questo rappresenta un passo importante per la Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, che negli anni ha affrontato diverse sanzioni e critiche per le sue lacune nei controlli antiriciclaggio. La presenza del sorvegliante, il cui mandato era stato esteso fino all'ottobre 2024, rappresentava una sorta di spada di Damocle sulla banca.

La BaFin aveva infatti minacciato multe salate qualora la Deutsche Bank non avesse migliorato i suoi sistemi di monitoraggio delle transazioni.

Un segnale positivo, ma la vigilanza continua

La rimozione del sorvegliante speciale potrebbe essere interpretata come un segnale positivo, un'indicazione che la Deutsche Bank ha compiuto progressi significativi nell'affrontare le preoccupazioni della BaFin. A febbraio, la banca aveva dichiarato di essere al lavoro per rafforzare i propri controlli e di aver investito risorse significative in quest’area. Questo sviluppo, se confermato, potrebbe contribuire a migliorare la reputazione della banca, spesso offuscata da problemi di conformità normativa. È importante sottolineare, però, che la vigilanza sulla Deutsche Bank non si è conclusa. Rimane infatti attivo un altro sorvegliante speciale, nominato nell’ottobre 2023, con il compito di supervisionare la gestione dei problemi del servizio clienti presso l’unità Postbank.

Questo dimostra come la BaFin mantenga alta l’attenzione sulle attività della Deutsche Bank, assicurandosi che la banca operi nel pieno rispetto delle normative. Sia la Deutsche Bank che la BaFin si sono astenute dal commentare la notizia riportata dal *Welt*. Nei prossimi mesi, sarà cruciale osservare se la banca riuscirà a mantenere gli standard richiesti dalle autorità di regolamentazione e a evitare nuove sanzioni. Certo è che la strada verso una piena riabilitazione agli occhi dei regolatori e del mercato è ancora lunga, speriamo bene.