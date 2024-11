Bancomat: un nuovo ecosistema per i pagamenti digitali in Italia





Bancomat si rinnova con un ecosistema unico che integra pagamenti digitali e fisici, semplificando le transazioni e promuovendo l'innovazione nel Sistema Italia.

Bancomat punta a semplificare la vita degli italiani con un nuovo ecosistema per i pagamenti, unendo sotto un unico brand i servizi Bancomat, PagoBancomat e Bancomat Pay. L'obiettivo è chiaro: offrire un'esperienza utente più intuitiva e completa, sia per i pagamenti fisici che digitali, in un mercato sempre più orientato alla multicanalità. Presentato al Salone dei Pagamenti, il nuovo corso di Bancomat è guidato dal Presidente Franco Dalla Sega e dall'Amministratore Delegato Fabrizio Burlando, che puntano a consolidare il ruolo dell'azienda come leader nella trasformazione digitale dei pagamenti in Italia.

Un ecosistema integrato per tutti

Il nuovo ecosistema Bancomat risponde alle diverse esigenze dei consumatori, dai prelievi di contante ai pagamenti digitali, fino alla possibilità di prelevare direttamente presso gli esercenti tramite POS. Questo modello innovativo non solo semplifica le transazioni quotidiane, ma riduce anche i costi per gli esercenti e aumenta la sicurezza per gli utenti grazie all'implementazione di tecnologie come l’identificazione biometrica e l’uso di identificatori semplici come il numero di telefono. L’obiettivo, insomma, è quello di offrire un sistema inclusivo e accessibile a tutti.

Innovazione e tradizione si fondono

Bancomat, da 40 anni punto di riferimento per i pagamenti in Italia, guarda al futuro con un piano ambizioso. L'internalizzazione della tecnologia e la centralizzazione dell’infrastruttura hanno migliorato l'efficienza operativa e garantito maggiore indipendenza nella gestione dei dati.

