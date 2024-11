Allarme sanitario, economico e sociale per la salmonella in 15 comuni del Trapanese





Emergenza sanitaria ed economica dopo il ritrovamento del batterio nell'acqua distribuita da Siciliacque.

Quindici comuni della provincia di Trapani sono alle prese con un'emergenza sanitaria dopo che è stata rilevata la presenza di salmonella nell'acqua potabile distribuita da Siciliacque. L'Asp di Trapani ha diramato una nota "urgentissima" invitando i sindaci dei comuni interessati a emanare ordinanze per limitare l'uso dell'acqua, vietandone l'utilizzo per scopi potabili. La situazione, decisamente critica, richiede interventi immediati per contenere i rischi per la salute pubblica.

Tra i comuni colpiti figurano Alcamo, Trapani, Erice e Valderice, centri importanti del tessuto sociale ed economico della provincia.

Impatto economico e sociale

L'emergenza salmonella, oltre a rappresentare un grave rischio per la salute, rischia di avere un impatto devastante sull'economia locale, in particolare sul settore turistico e agroalimentare. La notizia della contaminazione potrebbe portare a un calo delle prenotazioni turistiche, con conseguente danno d’immagine per il territorio. Anche il settore agroalimentare è a rischio, con possibili blocchi alla vendita di prodotti locali. Per le aziende, questo si traduce in perdite economiche e potenziale chiusura delle attività, mettendo a repentaglio il sostentamento di molte famiglie. Ma non è tutto. L'emergenza comporta anche costi sanitari elevati, per visite mediche e ricoveri ospedalieri, mettendo sotto pressione le strutture sanitarie locali.

E' bene ricordare le basilari norme igieniche: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, pulire e disinfettare le superfici, cuocere bene gli alimenti. In caso di sintomi sospetti, è fondamentale consultare immediatamente un medico. Chi si ammala deve bere molti liquidi, riposarsi e seguire una dieta leggera. L’obiettivo è contenere l’emergenza e garantire al più presto il ritorno alla normalità.