A settembre cala ancora il fatturato dell’industria e sale quello dei servizi





In linea con l’andamento in tutta l’eurozona, il comparto industriale del nostro Paese prosegue il suo declino nel nome delle politiche green e a causa delle tensioni geopolitiche. Infatti, a settembre 2024 prosegue per il quinto mese consecutivo il calo congiunturale del fatturato dell’industria. L’indice in valore, al netto dei fattori stagionali, si attesta sul livello più basso da gennaio 2022, mentre per i volumi si colloca sul livello minimo da febbraio 2021. Nel settore dei servizi si osserva un incremento congiunturale, dopo la flessione dello scorso mese.

Nel terzo trimestre si registra, rispetto al trimestre precedente, una diminuzione sia nel settore dell’industria che in quello dei servizi, sia in valore che in volume. In termini tendenziali e al netto degli effetti di calendario si registra una flessione nel settore dei servizi e si conferma una persistente dinamica negativa per il comparto industriale. Ma entriamo più in profondità nei dati.



Secondo quanto comunicato dall’Istat, a settembre si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume. Si registrano flessioni sul mercato interno (-0,9% in valore e -0,6% in volume) ed incrementi sul mercato estero (+0,9% in valore e +0,7% in volume). Per il settore dei servizi, si osserva un aumento dello 0,5% in valore e dello 0,7% in volume, con dinamiche positive sia nel commercio all’ingrosso (+0,2% in valore e +0,3% in volume) sia negli altri servizi (+0,9% in valore e +1,0% in volume).

