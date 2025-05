Nonostante dazi Trump e Nvidia: I mercati europei chiudono in leggero calo, Piazza Affari sotto i 40mila punti

Eppure, dopo una mattinata che prometteva scintille, i listini del vecchio continente hanno tirato il freno a mano. Hanno chiuso la giornata in lieve calo, un epilogo inaspettato che suggerisce una forte dose di prudenza tra gli investitori.

La cautela si spiega. Il presidente Trump ha già annunciato ricorso contro la decisione sui dazi. Questa prospettiva di una battaglia legale tra poteri alimenta incertezza, un fattore che il mercato difficilmente digerisce.

Anche oltreoceano, a Wall Street, l'andamento a metà giornata era misto, con il Dow Jones Industrial Average che segnava un lieve calo (-0,15%), mentre il Nasdaq Composite, trainato dai titoli tecnologici, mostrava un segno positivo (+0,55%). Le borse asiatiche, al contrario, avevano brindato alle novità nelle ore precedenti, con il Nikkei giapponese in rialzo dell'1,88%.

A Milano, Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con una flessione dello 0,36%, scivolando così appena al di sotto della soglia psicologica dei 40.000 punti base, fermandosi a 39.982. Le differenze di performance tra le varie blue chip del listino principale sono state contenute. La più brillante è stata Pirelli, che ha guadagnato l'1,13%, mentre Leonardo ha segnato la peggiore performance con un calo del 2,2%.

Modeste le variazioni anche sugli altri principali listini europei: Francoforte ha perso lo 0,55%, Parigi lo 0,11%. Amsterdam, Londra e Madrid hanno sostanzialmente chiuso le contrattazioni sui livelli di apertura.

Un segnale positivo è arrivato invece dal mercato obbligazionario. L'Italia si è distinta con lo spread BTP Bund che si è mantenuto al di sotto dei cento punti base.

A New York, la spinta maggiore è arrivata dai titoli legati ai chip e all'AI, sulla scia dei risultati di Nvidia (+4,9%). Le vendite del colosso sono state eccezionali, anche perché, sembra, i clienti hanno fatto incetta di scorte di chip prima che entrassero in vigore nuove restrizioni alle esportazioni verso la Cina. Ciononostante, quelle stesse restrizioni potrebbero farsi sentire pesantemente in futuro sul business del settore. Inoltre, le notizie riportano che gli Stati Uniti avrebbero imposto a diverse aziende di fermare le spedizioni di merci in Cina senza licenza e avrebbero revocato quelle già concesse ad alcuni fornitori.

Tra gli altri titoli in evidenza a Wall Street, si è apprezzata Tesla (+1,8%).



Intanto, si conferma l'uscita di Elon Musk dall'amministrazione Trump, un passo già previsto ma che si colloca in un quadro di rapporti non sempre facili tra l'imprenditore e l'ex presidente.

Sul fronte italiano, la questione dazi non ha frenato Unipol (+1,01%), che si è confermata una delle migliori big cap del giorno. Bene anche le sue controllate: Bper (+0,16%) e Popolare di Sondrio (+0,6%). Quest'ultima, in particolare, ha sollecitato Consob affinché Bper, nell'ambito dell'OPS in corso, pubblichi le autorizzazioni ricevute dalla BCE e chiarisca eventuali prescrizioni.

Nel settore bancario, in rialzo anche MPS (+0,56%), mentre Unicredit ha ceduto lo 0,88%.

La solida trimestrale di Nvidia ha avuto effetti positivi anche a Milano sul titolo Stm (+0,83%), altra azienda chiave nel settore dei semiconduttori.



Il comparto del lusso ha mostrato segnali di recupero, forse confortato dalla decisione giudiziaria sfavorevole alla politica commerciale di Trump; tra questi, si è distinta Cucinelli (+0,52%). Nell'automotive, in progresso sia Pirelli che Stellantis (+0,58%). Ottima performance anche per Amplifon (+1,13%).

Le prese di beneficio hanno invece appesantito Leonardo. Hanno chiuso in rosso anche Buzzi (-2,13%), Prysmian (-1,54%) e Generali (-1,47%).