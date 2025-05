A marzo fatturato industria -1,6% a valore su mese e -1,1% su anno. Crescono i servizi

Si parla di un calo congiunturale pari all'1,6% in valore e all'1,0% in volume. Questa contrazione non ha risparmiato nessuno dei mercati: sul fronte interno si è osservata una diminuzione dell'1,3% in valore (e -0,4% in volume), ma è stato il mercato estero a mostrare una debolezza più marcata, con vendite in calo del 2,1% in valore e dell'1,9% in volume.

D'altra parte, il settore dei servizi ha dipinto un quadro differente. Per esso si è rilevata una crescita robusta su base congiunturale, pari allo 0,7% sia in valore che in volume. Questa espansione è risultata diffusa, coinvolgendo sia il commercio all'ingrosso, il commercio e la riparazione di autoveicoli (+0,9% in valore e +0,8% in volume) sia il vasto comparto degli altri servizi (+0,5% in valore e +0,7% in volume).

Analizzando i principali raggruppamenti industriali su base congiunturale a marzo, si nota che l'aumento del fatturato ha interessato unicamente i beni di consumo, che hanno registrato un +1,0%.

Però, le performance degli altri settori sono state meno positive. L'energia ha subito una contrazione decisa (-12,2%), mentre i beni strumentali e i beni intermedi hanno mostrato cali più contenuti, rispettivamente del -2,8% e del -0,7%.

Considerando il primo trimestre del 2025 nel suo complesso, il fatturato dell'industria, sempre al netto della stagionalità, ha mostrato una crescita sia in valore (+1,5%) che in volume (+1,2%). Per i servizi nello stesso periodo, si è registrato un leggero aumento solo in valore (+0,3%), con una sostanziale stagnazione per quanto riguarda i volumi.

Passando all'analisi su base annua, con i dati corretti per gli effetti di calendario (marzo 2025 ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi di marzo 2024: 21), il fatturato dell'industria ha segnato una flessione dell'1,1%, identica sia in valore che in volume.

Questo calo si è manifestato sia sul mercato interno (-1,1% in valore e -1,3% in volume) che su quello estero (-1,4% in valore e -0,6% in volume).

Anche in questa prospettiva tendenziale, i raggruppamenti industriali mostrano differenze. I beni di consumo si confermano l'unico comparto in crescita su base annua, con un solido +2,6%. L'energia continua a registrare il calo più netto (-13,4%), seguita dai beni strumentali (-1,4%) e dai beni intermedi (-1,9%).

Nei servizi, la tendenza annuale a marzo 2025 è stata positiva, con un incremento dell'1,3% in valore e dello 0,1% in volume. Il commercio all'ingrosso ha visto aumentare il fatturato in valore (+0,7%), ma diminuire in volume (-0,1%). Diversamente, gli altri servizi hanno mostrato una crescita annuale sia in valore (+2,0%) sia in volume (+0,2%).



I dati diffusi dall'ISTAT dipingono quindi un'economia a due velocità all'inizio del 2025, con le attività legate alla produzione manifatturiera che incontrano difficoltà, mentre il terziario mantiene una dinamica più favorevole.