Sorpresa Banco BPM: l'abbandono di UniCredit migliora l'outlook dei rating

La notizia ancor più rilevante è l'assegnazione di un outlook positivo, un chiaro riconoscimento della stabilità e delle potenzialità di crescita future dell'istituto. Anche Moody’s Ratings si è mossa nella stessa direzione. L'agenzia ha assegnato un outlook positivo al Rating Emittente di lungo termine e al rating sul debito Senior Unsecured di Banco BPM. Entrambi i rating sono stati confermati a “Baa2”. Questa azione di rating segna la conclusione di una fase di revisione per un potenziale upgrade avviata lo scorso 28 novembre 2024, che ora si chiude con un esito più che favorevole. Per completare il quadro, Fitch Ratings ha a sua volta confermato tutti i rating attribuiti a Banco BPM. Tra questi spiccano l'Issuer Default Rating (IDR) di lungo termine, fissato a “BBB-”, e il rating di lungo termine Senior Preferred a “BBB”. Anche in questo caso, all'IDR è stato assegnato un outlook positivo. Questa decisione conclude la fase di Rating Watch Positive, iniziata il 2 dicembre 2024, confermando una visione ottimistica sulle prospettive dell'istituto.





Il commento di Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, rivela la grande soddisfazione per questi sviluppi. Ha evidenziato come le decisioni delle tre agenzie internazionali non solo confermino i rating di Banco BPM all'indomani del ritiro dell'OPS, ma assegnino loro anche un outlook positivo. Tali attestazioni sono considerate importanti riconoscimenti della validità del modello industriale della banca, che si fonda sulla diversificazione delle fonti di ricavo attraverso le cosiddette "fabbriche prodotto". Castagna ha inoltre ribadito l'efficacia e la sostenibilità del Piano Strategico in atto, oltre alla forza complessiva con cui Banco BPM opera a servizio dell'economia reale del Paese. Questa solida posizione permette a Banco BPM di guardare al futuro con massima fiducia, ambendo a un ruolo di primo piano nel panorama creditizio nazionale.