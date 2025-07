Regione Lombardia commissiona l'urbanistica di Milano?

Il mercato immobiliare milanese è un vortice di attività. Mentre il capoluogo lombardo si proietta verso un futuro di metropoli "per pochi", la questione degli alloggi popolari, molti dei quali abbandonati e inabitabili, si fa sempre più pressante. L'elenco comunale di indirizzi sinonimo di degrado, o "opportunità di rilancio" – come Cosenz 28 (ex produttivo), Medici del Vascello 40 (ex direzionale), Viale Monza 90 (ex laboratorio), Viale Abruzzi 42 (ex residenziale) e Via Mecenate 87/4-87/6 (ex uffici produttivi) – è eloquente. Anche quartieri già protagonisti di contese, come Chiesa Rossa, con la vicenda Salomone, continuano a lottare. Qui, il tentativo di demolire 480 case popolari per un progetto di social housing è stato osteggiato con forza da inquilini e comitati, ponendo l'accento sulla natura di questi interventi.

Chi sono gli attori che plasmano, e intendono continuare a plasmare, il volto di Milano? Sul fronte delle grandi opere regionali, si leggono le firme di colossi come Impregilo (oggi Webuild), C.M.B., Consorzio Cooperative Costruzioni, Techint, Cile e il Consorzio Torre, responsabili della realizzazione del mastodontico Palazzo Lombardia.



Questa imponente struttura, che ha di fatto sostituito l'iconico Bosco di Gioia, è stata progettata dall'archistar Henry N. Cobb con il supporto di Caputo Partnership e Sistema Duemila, in uno stile che evoca nostalgia per il verde perduto in un'area dalla storia particolare.

Per parte sua, il Comune si affida a un consolidato gruppo di costruttori e sviluppatori che potremmo definire "di sistema": Coima di Manfredi Catella, Hines, Euromilano, Redo SGR, Lendlease, l'ex impero Ligresti e la figura onnipresente e visionaria di Stefano Boeri (anch'egli tra gli indagati). A questi si aggiungono Nessi & Majocchi, noti per la controversa Torre Milano in Piazza Carbonari, un progetto che ha suscitato discussioni sulla sua natura originaria di "semplice ristrutturazione". Anche i tecnici e manager comunali sono finiti nel mirino della Corte dei Conti per operazioni come le Park Towers di Via Crescenzago, in un contesto dove le dispute su volumetrie e permessi "ad orologeria" sono una costante.

La saga dei protagonisti del mattone milanese, benché in costante ricambio generazionale, non conosce crisi.



Quando la posta in gioco si alza, i giganti immobiliari si affidano a "super-team" legali con referenze impressionanti. Per Coima SGR di Manfredi Catella, si è mosso un pool d'élite che include l'ex Ministra Paola Severino, il penalista Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, esperti in procedimenti complessi. Il Sindaco Beppe Sala si avvale dell'avvocato penalista Paolo Di Fresco, noto per la sua esperienza in casi istituzionali ad alta tensione. Le memorie difensive di tecnici e manager comunali sono state depositate da studi specializzati come Soardi Studio Legale, mentre i costruttori storici legati ai maxi-appalti, da Ligresti a Lendlease, privilegiano studi legali di grandi dimensioni, con avvocati amministrativisti di punta specializzati nei ricorsi.

Intanto, mentre dagli uffici comunali si annuncia il recupero di 3.000 alloggi sfitti, Aler e Regione continuano a gestire vaste aree di degrado residenziale: Salomone, San Siro, e i "deserti" attorno a Via Inganni, Via Padova e nella periferia Est. Gli investimenti si manifestano più con annunci che con bonifici, e le ristrutturazioni spesso si arenano.





Il punto più dolente e attuale resta l'impennata dei prezzi delle case. In una città dove ogni portale immobiliare somiglia a una slot machine, i "tagliandi vincenti" sono per pochi. Si assiste così al paradosso delle "famiglie sospese", vittime collaterali di queste inchieste, che hanno acquistato abitazioni "sulla carta" mai sorte o "riqualificazioni" infinite, trovandosi in un limbo tra annunci e incertezze legali. Questa situazione ha portato alla nascita di associazioni di difesa, sintomi di un'indignazione che a Milano si organizza prontamente. Persino la richiesta di 69 milioni di danni da parte di Catella per il blocco del suo Pirellino evidenzia come "i danè non dormono mai" e suggerisce l'emergere di un nuovo, inatteso "business": l'acquisto di questi "contratti tossici" dalle vittime, riconvertibili in opportunità speculative.

La vera conseguenza di questo scenario è tangibile: dal centro alle periferie, i prezzi delle case sono ormai a livelli da "Champions League", impraticabili per la maggior parte dei residenti. Milano si sta delineando come una metropoli "per ricchi", mentre l'edilizia popolare langue.



Le "riqualificazioni" mutano scopo e aspetto ad ogni nuova gara, e per ogni fascicolo giudiziario che si apre, nuove torri si innalzano, mentre le polemiche vengono affidate a qualche "super" avvocato. Una cosa è certa: in questa giostra dove il "green" si misura in metri cubi calpestabili e le proteste vengono archiviate come vecchi rendering, Milano continuerà a costruire sopra se stessa e sopra le proprie inchieste.