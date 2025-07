Moneyfarm sorprende il mercato: i numeri del primo semestre raccontano una crescita senza precedenti

Anche il numero di clienti attivi è cresciuto in modo importante, raggiungendo oltre 165.000 unità, con un incremento del +33%. I flussi netti hanno quasi triplicato il loro valore, segnando un impressionante +190%. Ancora più significativa è la crescita dei versamenti aggiuntivi, ovvero gli incrementi agli investimenti già in essere, che sono quasi quadruplicati, con un aumento del +280% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo dimostra non solo la capacità di attrarre nuovi investitori, ma anche la profonda fiducia che i clienti esistenti ripongono in Moneyfarm nel tempo. In particolare, la soluzione Conto Titoli, pensata per offrire un'ampia selezione di strumenti finanziari in regime amministrato, ha segnato una crescita del +455% anno su anno, con le masse per singolo cliente quasi raddoppiate. La fruttuosa collaborazione con Poste Italiane ha visto un incremento di sei volte nella raccolta netta, rispetto al medesimo periodo del 2024.



Questi numeri confermano la validità del modello di Moneyfarm, nato con l'ambizioso obiettivo di rendere la finanza semplice e accessibile, combinando l'efficienza della tecnologia con la profondità della consulenza tradizionale. Negli ultimi anni, l'azienda ha lavorato per arricchire la sua proposta di soluzioni di investimento, con l'intento di diventare un vero e proprio total wealth partner per i suoi clienti. Desidera aiutarli a prendersi cura del proprio patrimonio e rispondere a ogni esigenza in modo completo. Per ribadire il suo impegno verso l'accessibilità, Moneyfarm ha ridotto la soglia minima d'ingresso alle gestioni patrimoniali da 5.000 a soli 2.500 euro. Contemporaneamente, ha introdotto un nuovo modello di servizio a livelli, ideato per accompagnare in modo più chiaro e personalizzato l'evoluzione patrimoniale della clientela. Ogni livello offre un diverso grado di supporto, consulenza e vantaggi, calibrato sulla complessità degli obiettivi finanziari. Per i profili più strutturati, con portafogli superiori a 100.000 euro, è stata introdotta la figura del Wealth Advisor dedicato: un professionista qualificato che conosce la storia finanziaria del cliente, ne comprende le necessità specifiche e lo affianca con continuità.



L'offerta di Moneyfarm ha visto un'evoluzione costante negli ultimi due anni. Alle gestioni patrimoniali in ETF, che rimangono un pilastro fondamentale, e al Fondo Pensione, si sono affiancate:

- la soluzione di investimento assicurativo Moneyfarm Sicura;

- e la soluzione Conto Titoli. Nei primi mesi del 2025, il panorama si è ulteriormente arricchito:

- con l'ingresso nel Mercato Primario, che offre ai clienti la possibilità di partecipare a nuove emissioni di obbligazioni;

- con il lancio del primo portafoglio tematico Moneyfarm dedicato al mondo delle criptovalute, interamente costruito con ETP a replica fisica su Bitcoin e disponibile in ottica core-satellite;

- e l'avvio del Piano di Accumulo in ETF, concepito per offrire un accesso semplice, flessibile e automatizzato a questa tipologia di strumenti. Un'analisi della base clienti di Moneyfarm, sempre in riferimento al primo semestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, rivela una significativa crescita delle donne investitrici, aumentate del +31%, arrivando a rappresentare circa il 30% del totale.



I Millennial si confermano la fascia demografica più rappresentata, con il 38% dei clienti tra i 30 e i 44 anni. Cresce anche la presenza della Generazione Z, con un aumento del +23%, che oggi conta per il 10% del totale. Diversamente dalla media dei risparmiatori italiani, che spesso mantengono la liquidità ferma sui conti correnti, esposta all'erosione dell'inflazione, il cliente tipo Moneyfarm si distingue per una maggiore consapevolezza sull'importanza di proteggere e accrescere il proprio patrimonio. L'investimento medio per cliente è infatti aumentato di oltre l'8% rispetto al primo semestre 2024. L'offerta tematica di Moneyfarm continua a riscuotere un interesse crescente: nel primo semestre 2025, le masse investite in portafogli tematici sono aumentate del 44%, mentre il numero di clienti con almeno un portafoglio tematico è salito del 50%. Sebbene il sito e l'app restino i primi punti di contatto con Moneyfarm, l'aumento del +50% nelle interazioni tra clienti e consulenti nei primi sei mesi dell'anno sottolinea quanto sia cruciale la guida di professionisti esperti, capaci di orientare i risparmiatori, specialmente quando un portafoglio finanziario acquista valore e complessità.



Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm, ha dichiarato: "Abbiamo ampliato la nostra offerta per rispondere ancora meglio ai bisogni dei clienti, che diventano sempre più sofisticati. Dai portafogli tematici alle criptovalute, continuiamo a innovare per essere un partner di lungo termine nella gestione del patrimonio dei clienti. E i numeri del 2025 ci dicono che siamo sulla strada giusta: il modello Moneyfarm, che unisce l'esperienza del nostro team, l'efficienza della tecnologia e una consulenza sempre disponibile, è molto apprezzato. Il costo dei nostri servizi è – da sempre – tra i più bassi del mercato, a conferma della massima attenzione alla clientela. In un panorama in cui spesso si è costretti a scegliere tra piattaforme di trading e modelli tradizionali, Moneyfarm rappresenta l’unica alternativa ad offrire un servizio davvero digitalmente avanzato, con la possibilità di avere una relazione umana quando serve. Oggi ancora di più con l’avvio del nuovo modello di servizio".



Il successo di Moneyfarm nel primo semestre 2025 riflette una strategia vincente, basata sull'innovazione continua e sull'impegno costante nel rendere la finanza più accessibile e personalizzata per un pubblico sempre più ampio ed esigente.