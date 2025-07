Mediobanca stringe i tempi su Generali: intesa su Banca Generali entro il 6 agosto

Questo contratto di distribuzione riveste un’importanza cruciale nell’architettura complessiva dell’offerta che Mediobanca ha lanciato su Banca Generali. Rappresenta una delle condizioni fondamentali. Non a caso, per questo motivo, l’istituto aveva già deciso di posticipare l’assemblea, inizialmente fissata per il 16 giugno, al 25 settembre. Quella riunione è necessaria per ricevere il via libera degli azionisti all’operazione su Banca Generali. In un comunicato precedente, Mediobanca aveva specificato come alcuni dei suoi soci, detentori di quote significative sia nell’istituto sia nella compagnia assicurativa, avessero manifestato l’esigenza di comprendere la posizione e l’orientamento di Generali riguardo alla proposta. La ragione era semplice: la piena adesione di Assicurazioni Generali si rivela essenziale per il perfezionamento dell’operazione, visto che la soglia minima irrinunciabile per il buon esito è fissata al 50% più una azione. Da quel momento le trattative sono proseguite, sebbene con un ritmo forse non sempre costante.



Ora, con l’avvicinarsi della pausa estiva che tende a rallentare ogni processo, Mediobanca richiede un’accelerazione decisa. Una mossa in linea, comunque, con i termini dell’offerta pubblicata già il 28 aprile, la quale includeva la condivisione degli accordi commerciali tra le condizioni necessarie. Tutto dovrà essere predisposto documentalmente per tempo, così da presentare la documentazione all’assemblea del 25 settembre. La palla ora è nel campo del Leone. Ci si chiede se la compagnia assicurativa possa sottoscrivere tali accordi con la sola approvazione del suo consiglio di amministrazione. Dire sì a questa intesa significherebbe, in modo implicito, dare il proprio benestare all’offerta avanzata da Mediobanca. Ciò solleva interrogativi importanti: Generali ha già raggiunto un livello di approfondimento dell’operazione così avanzato? Ha un quadro della situazione già del tutto chiaro e le carte in regola per procedere con una decisione tanto rilevante? Il gruppo assicurativo, sotto la guida di Philippe Donnet, aveva confermato il 12 giugno di aver avviato un processo meticoloso, destinato a esaminare completamente la proposta di Mediobanca, nel pieno rispetto delle procedure relative alle operazioni con parti correlate del gruppo.



È trascorso un mese e mezzo da quella dichiarazione. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’accelerazione richiesta da Piazzetta Cuccia potrà concretizzarsi nei fatti.