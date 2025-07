Masse gestite Amundi al vertice: il segreto dietro i 52 miliardi di euro di raccolta

Questo dato, di per sé eccezionale, è stato trainato da un secondo trimestre particolarmente dinamico, che ha contribuito con ben 20 miliardi.

L'impulso maggiore è arrivato dagli investitori istituzionali, la cui fiducia si è tradotta in un afflusso considerevole di capitali. La domanda crescente di soluzioni di investimento innovative, sostenibili e digitali ha giocato un ruolo cruciale in questa cavalcata. Questi elementi sono stati determinanti per attrarre masse ingenti, dimostrando una chiara direzione delle preferenze del mercato.

Le masse gestite, gli AUM, hanno raggiunto un picco storico, superando quota 2.270 miliardi di euro al 30 giugno 2025. Questo rappresenta una crescita notevole del 5% su base annua, nonostante l'impatto negativo dei cambi. L'attività di raccolta netta a medio-lungo termine ha canalizzato 48 miliardi di euro verso queste soluzioni, mentre il segmento istituzionale, vero motore di questa crescita, ha registrato un eccezionale incremento di 31 miliardi, il migliore semestre di sempre per questa categoria.





Questo successo in termini di afflussi si è riverberato positivamente anche sui risultati economici dell'azienda. L'utile ante imposte si è attestato a 895 milioni di euro, segnando un incremento del 4% rispetto al primo semestre del 2024. Tale aumento è il diretto risultato di ricavi in crescita del 5% e di una gestione meticolosa e oculata dei costi. L'efficienza operativa si riflette nel cost/income ratio, mantenuto al 52,5%, un indice che conferma la solidità e la capacità di Amundi di generare profitti in un contesto di mercato complesso. Questa combinazione di crescita dei ricavi e controllo dei costi evidenzia una strategia ben orchestrata per massimizzare la redditività e consolidare la posizione di leadership nel settore.