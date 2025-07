Lavoro, la Generazione Z riscrive le regole: perché metà rinuncia a parte dello stipendio per i valori

Una recente analisi di Checkr lo conferma con chiarezza sorprendente: ben il 52% dei lavoratori appartenenti alla Generazione Z, insieme al 46% dei Millennials, si dimostrerebbe disposto a sacrificare una parte del proprio stipendio pur di collaborare con un'azienda che incarni valori aziendali allineati ai propri. Questo dato disegna un quadro nitido: l'impiego non è più scelto solo per la mansione o il guadagno, ma per il significato intrinseco che porta con sé. Per le imprese, la sfida è evidente. Il welfare aziendale, un tempo visto magari come un costo accessorio, si trasforma ora in una leva strategica irrinunciabile per attrarre e conservare i talenti. Non basta più offrire servizi standardizzati; è imperativo costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca e sul riconoscimento del valore di ogni individuo. Questo implica un cambio radicale di prospettiva, dove la cura del benessere dei dipendenti diventa un elemento identitario per l'azienda stessa. Tra le realtà che hanno compreso questa profonda trasformazione si distingue Eudaimon.



Quest'azienda italiana è un attore di primo piano nel settore del welfare aziendale e, dal 2023, fa parte del Gruppo Epassi, leader europeo nelle soluzioni digitali per gli employee benefit. Nata con la missione di umanizzare il legame tra imprese e persone, Eudaimon oggi crea sistemi personalizzati che promuovono l'ascolto attivo, il supporto mirato e la motivazione, migliorando così la qualità della vita professionale dei dipendenti e, in parallelo, la competitività delle imprese. Alberto Perfumo, Amministratore Delegato di Eudaimon, ha espresso questa visione con grande lucidità. - Non si tratta più di semplici servizi aziendali, ma di una nuova cultura del lavoro;

- Oggi le persone chiedono alle aziende di farsi carico della loro esperienza complessiva, non solo come dipendenti, ma come individui;

- Chi saprà rispondere a questa richiesta costruirà legami più solidi, talenti più motivati e ambienti più resilienti;

- È giunto il momento di superare la logica della prestazione isolata e promuovere un approccio che mette al centro il benessere reale delle persone, nella loro interezza.



Questo è il momento in cui le aziende devono accogliere la richiesta di un lavoro più umano e significativo. Investire nel welfare aziendale e nei valori aziendali non è più un'opzione, ma un'esigenza strategica per prosperare nel mercato moderno e attrarre la Generazione Z.