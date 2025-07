La spesa europea per la ricerca raggiunge nuovi vertici: i Paesi che investono di più nell'innovazione

Questa somma rappresenta lo 0,71% del PIL comunitario. Il dato segna un aumento notevole, cresciuto del 3,4% rispetto ai 123.675 milioni di euro del 2023, e un balzo impressionante del 59,5% se confrontato con gli 80.175 milioni di euro registrati nel 2014. Queste informazioni provengono direttamente dai dettagliati dati sulle allocazioni di bilancio governative per la ricerca e sviluppo, pubblicati di recente da Eurostat.

L'investimento pro capite nell'Unione Europea nel 2024 ha raggiunto i 284,7 euro per persona, un incremento sostanziale del 57,0% rispetto ai 181,3 euro per persona del 2014. Questa progressione evidenzia una chiara volontà politica di sostenere la ricerca a tutti i livelli, promuovendo la diffusione di conoscenze e tecnologie avanzate tra i cittadini.

Entrando nel dettaglio dei singoli Stati membri, emergono differenze significative negli investimenti pro capite. Il Lussemburgo si posiziona in testa con ben 759,2 euro per persona, distaccando nettamente gli altri Paesi.



Seguono a distanza la Danimarca con 586,8 euro e i Paesi Bassi con 542,7 euro. Questi numeri dimostrano una forte priorità data alla ricerca e all'innovazione in queste economie.

All'estremo opposto, la Romania registra le allocazioni di bilancio per la ricerca e sviluppo più basse, con appena 19,1 euro per persona. Subito dopo troviamo la Bulgaria con 38,3 euro e l'Ungheria con 58,7 euro. È opportuno notare che le variazioni nelle cifre pro capite possono anche riflettere cambiamenti demografici significativi nei rispettivi Paesi. Ciò nonostante, il divario sottolinea le diverse strategie e capacità di investimento.





Tra il 2014 e il 2024, tutti i governi dell'Unione Europea hanno incrementato le proprie allocazioni di bilancio per la ricerca e sviluppo in termini di euro per persona. I maggiori aumenti percentuali sono stati registrati in:

- Lettonia: un impressionante +313%, passando da 19,1 euro per persona nel 2014 a 78,9 euro nel 2024;

- Slovenia: un +252%, con un balzo da 78,3 euro a 275 euro;

- Lituania: un notevole +197%, salendo da 42,7 euro a 123 euro.





L'analisi della distribuzione dei fondi per obiettivi socio-economici rivela che oltre un terzo del bilancio per la ricerca e sviluppo è destinato al progresso generale della conoscenza. Precisamente, il 35,7% del GBARD è stato indirizzato a questo scopo, principalmente attraverso sovvenzioni pubbliche a fondo perduto note come fondi generali universitari (GUF), impiegati dalle istituzioni pubbliche di istruzione superiore per sostenere le loro attività di ricerca e didattica. In aggiunta, un ulteriore 16,6% del GBARD ha contribuito al progresso generale della conoscenza, ma da fonti diverse dai GUF.

Altri settori strategici hanno beneficiato di porzioni significative di questi fondi:

- il 9,4% è andato alla produzione industriale e alla tecnologia;

- il 7,0% alla sanità;

- il 6,1% all'esplorazione e allo sfruttamento dello spazio.

Questo quadro dipinge un'Europa che punta con decisione sulla ricerca e l'innovazione, riconoscendole come motori indispensabili per la crescita economica e il benessere sociale.



Gli investimenti, in costante aumento, delineano un futuro in cui la conoscenza e lo sviluppo tecnologico saranno sempre più al centro delle politiche continentali, un segno tangibile della direzione intrapresa per affrontare le sfide del domani e consolidare la propria posizione sulla scena globale.