La mossa di Delfin su Mediobanca e l'espansione nelle Generali: cosa bolle nelle finanze italiane?

Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di posizionamento strategico per Delfin. La holding non ha aumentato la sua partecipazione in Generali, una delle maggiori compagnie assicurative europee. Ciononostante, ha notevolmente rafforzato la propria presenza. L'azienda ha infatti completato l'iter autorizzativo nelle due giurisdizioni dell'UE che mancavano, garantendosi la possibilità di mantenere una quota superiore al 10% nella compagnia. Questo superamento è avvenuto a seguito di specifiche operazioni di riacquisto di azioni proprie, note come buyback. Una tale impresa è notevole. Raggiungere e mantenere una posizione così significativa in una compagnia assicurativa di calibro come Generali, per una società che non opera direttamente nel settore bancario o finanziario, rappresenta un risultato distintivo. Sono poche le entità non finanziarie che hanno conseguito un simile posizionamento in un gigante assicurativo, evidenziando la visione e la determinazione di Delfin nel consolidare le proprie partecipazioni strategiche nel cuore dell'economia italiana ed europea.



Queste mosse disegnano un futuro potenzialmente molto dinamico per il mercato.