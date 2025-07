La grande banca australiana e l'AI: la rivoluzione digitale costa 45 posti di lavoro

Il briefing fornito dalla banca alla FSU la scorsa settimana rappresenta un momento storico: è la prima volta che un istituto bancario australiano dichiara esplicitamente che le ridondanze occupazionali sono direttamente attribuibili a un progetto di AI.

Questa mossa segna una svolta. Per la prima volta, infatti, una banca in Australia comunica alla FSU che i lavoratori si troveranno senza un impiego perché l'AI ha assunto il loro ruolo. Al personale dei call center sono state offerte opportunità in altri settori dell'attività bancaria oppure la possibilità di riqualificarsi, ma molti hanno preferito scegliere il licenziamento volontario.

Il nuovo robot vocale del call center della banca è in grado di verificare l'identità dei clienti e di fornire informazioni sul saldo. Questo strumento ha permesso una diminuzione del volume di chiamate, riducendo di duemila telefonate a settimana.

La banca ha indicato che questa efficienza consente di concentrarsi sull'aggiornamento delle competenze del proprio team, per gestire le richieste dei clienti più complesse.



La Commonwealth Bank ha il compito di rivedere le competenze necessarie e l'organizzazione interna per offrire le migliori esperienze e risultati ai clienti, il che implica un cambiamento in alcuni ruoli e compiti.

La FSU e altre sigle sindacali intendono promuovere una regolamentazione sull'uso dell'AI sul posto di lavoro, un tema che verrà affrontato nel prossimo vertice sulla produttività del governo Albanese.