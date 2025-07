L'onda anomala delle tariffe USA e la sorprendente calma sui mercati asiatici

D'altronde, a partire da venerdì, i consumatori statunitensi dovranno affrontare un balzello minimo del 15% su tutte le importazioni nel paese, e questo per un futuro prossimo. Questa nuova tassa è destinata a comprimere la domanda interna e i margini di profitto delle aziende, erodendo al contempo i guadagni derivanti dalle esportazioni a livello globale. Non a caso, queste strategie economiche sono conosciute come politiche del "beggar thy neighbour", ovvero "impoverisci il tuo vicino". Vi è anche la nozione alquanto ingenua che tali "accordi" possano garantire un periodo di stabilità futura. Basti osservare come il presidente Trump abbia improvvisamente concesso alla Russia un lasso di tempo di 10-12 giorni per un cessate il fuoco con l'Ucraina, dopo aver fissato una scadenza di 50 giorni all'inizio di questo mese. Questa mossa non è parsa affatto pianificata. Sembra quasi che Trump l'abbia annunciata d'improvviso durante una conferenza stampa nel suo campo da golf in Scozia. Se una scadenza così cruciale può essere modificata su un semplice capriccio, chi può garantire che qualsiasi intesa raggiunta in questi accordi commerciali non possa essere alterata a suo piacimento? Il presidente Trump ha chiaramente compreso come il commercio e le tariffe possano dominare il ciclo di notizie globali; non c'è modo che rinunci a questo strumento nel breve periodo.



Le trattative con la Cina, per esempio, sono destinate a proseguire oggi a Stoccolma e si prevede che il termine per un accordo sarà esteso di altri 90 giorni. Questo permetterà a Trump di incontrare personalmente il presidente cinese Xi Jinping e rivendicare un altro "accordo più grande di tutti i tempi". Per parte sua, Wall Street sembra vivere in un mondo a sé stante. Gli investitori contano sui risultati incoraggianti delle "megacap" di questa settimana per giustificare valutazioni azionarie che non si vedevano da fine anni Novanta. Aziende come Meta e Microsoft presenteranno i loro bilanci mercoledì, seguite da Apple e Amazon il giorno successivo. Una serie di importanti aziende europee sono anch'esse attese oggi per la pubblicazione dei loro utili.