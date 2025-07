L'Italia sorprende il mondo: export in forte ripresa, ma il surplus commerciale è in calo

L'impennata delle vendite all'estero è stata trainata principalmente dai beni strumentali, con un notevole +13,1%, dove un ruolo importante lo hanno giocato le vendite di mezzi di navigazione marittima. Anche l'energia ha contribuito con un +19,7%, e i beni intermedi hanno segnato un +5,2%. I beni di consumo non durevoli sono saliti dell'1,8%, mentre i beni di consumo durevoli hanno purtroppo registrato una flessione del 5,4%. Sul fronte delle importazioni, l'incremento è stato diffuso, con picchi per i beni di consumo durevoli (+12,2%) e i beni strumentali (+8,6%). Guardando al secondo trimestre del 2025, il quadro mostra una leggera contrazione rispetto al trimestre precedente. L'export ha subito un calo del 4,3%, un dato che ha coinvolto quasi tutti i raggruppamenti, con l'energia in forte diminuzione (-15,2%) e i beni strumentali in calo dell'8,3%. Solamente i beni di consumo non durevoli hanno mantenuto una posizione positiva, crescendo dello 0,2%.



Parallelamente, le importazioni hanno registrato una flessione del 2,8% nello stesso periodo, con l'eccezione dei beni di consumo non durevoli, che hanno mostrato un notevole aumento del 9,8%. L'analisi su base annua conferma la ripresa dell'export. A giugno 2025, la crescita è stata del 4,7% rispetto all'anno precedente. Questa accelerazione è merito soprattutto delle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli (+9,9%), dei beni intermedi (+5,8%) e dei beni strumentali (+1,6%). Al contrario, le esportazioni di energia e beni di consumo durevoli hanno subito un calo, rispettivamente del 5,6% e del 3,3%. L'import ha mostrato una crescita ancora più marcata su base annua, arrivando al 10,0%, con un contributo significativo dei beni di consumo non durevoli (+26,6%). Nonostante queste dinamiche positive negli scambi, il rovescio della medaglia emerge nell'andamento del saldo commerciale. A giugno 2025, l'avanzo commerciale con i Paesi extra UE si è attestato a 5.391 milioni di euro, un valore inferiore rispetto ai 6.111 milioni registrati nello stesso mese del 2024.



Il deficit energetico è, inoltre, peggiorato, passando da 3.618 milioni a 3.880 milioni di euro. L'avanzo nei prodotti non energetici ha, con tutto ciò, anch'esso registrato un calo, scendendo da 9.729 milioni a 9.271 milioni di euro. Considerando il primo semestre del 2025, la situazione del saldo commerciale appare più preoccupante. Se l'export verso i Paesi extra UE ha segnato un +1,3% (+2,0% al netto dell'energia), l'import è cresciuto in maniera molto più sostenuta, raggiungendo un +8,7%. Questo ha portato l'avanzo commerciale con i Paesi extra UE a 24,4 miliardi di euro, una riduzione netta rispetto ai 32,7 miliardi del primo semestre 2024. Si tratta di un aspetto cruciale per l'economia italiana, indicando una maggiore dipendenza dalle importazioni rispetto alla capacità di esportare, o quantomeno un cambiamento nelle dinamiche di valore degli scambi. Analizzando le direttrici geografiche del commercio italiano, a giugno 2025 si sono osservati aumenti consistenti nelle esportazioni verso alcuni mercati chiave.



Le vendite sono cresciute in maniera significativa verso la Svizzera (+18,4%), gli Stati Uniti (+10,3%) e il Regno Unito (+8,1%). Di contro, le esportazioni hanno subito una contrazione verso la Turchia (-13,6%), i Paesi MERCOSUR (-6,1%) e la Cina (-4,0%). Per quanto riguarda le importazioni, gli Stati Uniti hanno registrato un incremento marcato del 45,7%. Forti aumenti si sono avuti anche dagli acquisti dalla Cina (+25,8%), dai Paesi MERCOSUR (+23,8%), dai Paesi ASEAN (+18,8%) e dalla Turchia (+10,6%). Al contrario, gli acquisti sono diminuiti in modo evidente dai Paesi OPEC (-20,6%), dalla Svizzera (-14,1%) e dal Regno Unito (-12,9%). Queste variazioni geografiche riflettono il mutevole scenario geopolitico ed economico globale, plasmando le rotte e i partner principali del commercio italiano. La complessa interazione tra crescita dei volumi e contrazione del surplus suggerisce la necessità di un'attenta valutazione delle strategie future.