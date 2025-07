Il segreto di Microsoft Edge per una navigazione rivoluzionaria: ecco il Copilot Mode con l'AI

Il Copilot Mode si presenta come un assistente digitale versatile, capace di semplificare una moltitudine di attività online. Immaginate di poter svolgere compiti complessi, organizzare la vostra ricerca per argomenti specifici o persino confrontare informazioni provenienti da tutte le schede aperte, senza la necessità di passare continuamente da una all'altra. Questo è esattamente ciò che il nuovo strumento di Microsoft promette, rendendo la navigazione più fluida ed efficiente. Il lancio di questa nuova modalità arriva in un momento cruciale, in cui le aziende tecnologiche stanno introducendo con rapidità numerosi strumenti di ricerca online potenziati dall'AI. La startup Perplexity AI, sostenuta da Nvidia, ha inaugurato il suo browser Comet all'inizio del mese, mentre indiscrezioni suggeriscono l'imminente debutto di un browser AI firmato OpenAI. Non è da meno Alphabet, la casa madre di Google, che ha presentato all'inizio di quest'anno l'AI Mode, una funzione di ricerca esclusivamente basata sull'AI, e ha riportato recenti miglioramenti nel coinvolgimento degli utenti con tali funzionalità.



Con l'attivazione della nuova funzione, gli utenti di Edge si troveranno di fronte a una pagina dotata di un'unica casella di input. Questo elemento centrale unisce in sé le capacità di chat, di ricerca e di navigazione web, offrendo un punto di accesso centralizzato e intuitivo. Inoltre, il Copilot supporterà la navigazione vocale all'interno di Edge, aggiungendo un ulteriore livello di comodità e accessibilità. La visione è chiara: rendere l'interazione con il browser più naturale e meno ingombrante. Presto gli utenti potranno concedere a Copilot l'autorizzazione ad accedere a contesti di navigazione più approfonditi, come la cronologia di navigazione o le credenziali. Questa possibilità aprirà la strada a un'esecuzione di azioni più concrete, come la gestione di prenotazioni o lo sbrigo di commissioni, trasformando il browser in un vero e proprio assistente personale. Si tratta di un'evoluzione che promette di cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con il web, rendendo molte operazioni quotidiane significativamente più semplici.



La privacy e il controllo rimangono al centro di questa innovazione. Il Copilot potrà accedere ai contenuti di navigazione solo quando gli utenti lo abiliteranno esplicitamente. Il sistema fornirà chiari segnali visivi per informare gli utenti quando è attivo in background, garantendo piena trasparenza. La funzionalità sarà disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato nei mercati in cui Copilot è già presente, sia su PC Windows che Mac. Gli utenti avranno sempre la libertà di disattivarla attraverso le impostazioni di Edge, mantenendo il controllo completo sulla loro esperienza digitale.